Mahalleyi ayaklandıran kavga!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. Kağıthane'de gece genç bir çiftin aldatma kavgası mahalleyi uykusuz bıraktı. Kadın erkek arkadaşına bağırıp onu çekiştirirken adam beni bırak diye kaçmaya çabaladı. O garip kavgayı cama, balkona çıkanlar telefonları ile görüntüledi.
Giriş: 20.12.2024 - 19:27 Güncelleme: 20.12.2024 - 19:27
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
Kağıthane'de gece genç bir çiftin aldatma kavgası mahalleyi uykusuz bıraktı.
Kadın erkek arkadaşına bağırıp onu çekiştirirken adam beni bırak diye kaçmaya çabaladı.
O garip kavgayı cama, balkona çıkanlar telefonları ile görüntüledi.
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