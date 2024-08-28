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        Eskişehir'de bir mahallede vatandaşlar sansar avında

        Eskişehir'de bir mahallede sayıları her geçen gün arttığı ileri sürülen sansarların yakalanması için vatandaşlar bahçelerine tuzaklar kuruyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 13:25 Güncelleme: 28.08.2024 - 13:25
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        Mahalleli sansar avında
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        Eskişehir'in Emek Mahallesi'nde görülen sansarlar, vatandaşları tedirgin ediyor. Mahalle sakinleri her geçen gün sayılarının arttığını ileri sürdüğü sansarları yakalamak için evlerinin bahçelerine kapan kurarak yakalamaya çalışıyor.

        Mahalleli tarafından yakalanan bir sansar Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Tedavi ve bakımları yapılacak olan sansarların daha sonra doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

        Yakalanan ikinci sansar hakkında konuşan Emek Mahalle Muhtarı Sibel Akıl, "Bu 2'nci sansarımız oldu. Yine aynı şekilde kapanla yakalandı. Kapan içerisine yiyecek koyuyoruz, oraya giriyor ve kapısı kapandığı andan itibaren yakalanmış oluyor. Bu geçen yakaladığımızdan biraz daha küçük. Diğerini Doğam Yaşam Merkezi'ne bıraktık. Orada belli bir süre daha beslenecek, büyüyecek, gelişecek. Daha sonrasında doğal yaşam alanına bırakılacak. Bunu da yine aynı şekilde bugün teslim edeceğiz" dedi.

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        #yerel haberler
        #Eskişehir
        #sansar
        #Emek Mahallesi
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