Magnum Porsche çekiliş sonuçları 2021

Magnum Çekilişine 2021 yılında 15.284.204 katılım gerçekleşti. Heyecanlı bekleyiş sona erdi ve 15 milyonu aşkın talihli arasından şanslı 2 kişi Porsche’nin sahibi oldu. Porshe’lerden biri Bursa, diğeri Niğde’ye çıktı. Magnum Çekilişi için katılımcılar Magnum dondurma çubuklarındaki şifreleri göndererek ürünün çeşidine göre her şifre için 1 veya 2 çekiliş hakkı kazanmışlardı.

MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA

Porsche Taycan 4S (Kırmızı) kazanan: YASEMİN USLU / BURSA

Porsche Taycan 4S (Gümüş) kazanan: OSMAN BİLGİÇ / NİĞDE

Yedek talihliler ve tam liste burada;

MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULA