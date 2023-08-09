Magnum çekilişi ne zaman, hangi gün? 2023 Magnum çekiliş sonuçları ne zaman belli olacak?

Magnum çekilişleri devam ediyor. Yılın 4. çekilişinin tarihi açıklandı ve sonuçların duyurulacağı günler de belirlendi. Söz konusu duruma ilişkin tüm bilinmesi gerekenleri ve yeni çekilişin tarihleri ile nasıl katılacağı ile ilgili detayları bir araya getirdik...