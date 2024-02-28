Magnolia tarifi: Muzlu, çilekli, elmalı magnolia nasıl yapılır?
Hem hafif hem de lezzetli tatlı tarifi arayanların ilk tercihleri arasında yer alan ve farklı meyveler ile yapılabilen Magnolia tarifini sizler için bir araya getirdik. İşte, Muzlu, çilekli, elmalı magnolia nasıl yapılır? sorusunun cevabı.
Yemek dünyası, her damak tadına uygun bir lezzet bulabileceğiniz eşsiz bir yolculuğa davet ediyor. Bu sefer, tatlı krizlerinizi dindirecek, hafif ve lezzetli bir tatlı olan magnolia tarifleriyle karşınızdayız.
Malzemeler
Magnolia Tatlısı Yapılışı
Magnolia tatlısını evde yapmak isteyenler için farklı meyve kullanım alternatifleri bulunur. Magnolia tarifi muzlu olabileceği gibi çilekli magnolia tarifi için yapmanız gereken tek şey meyve tercihini değiştirmektir. Mganolia tarifi elmalı olsun isteyenler burada da klasik magnolia tarifinde elma kullanabilir. İşte, magnolia yapılışı:
Krema Katmanı Hazırlığı:
Muhallebi Katmanı Hazırlığı:
Bisküvi Katmanı Hazırlığı:
Kremasız Magnolia Tatlısı Nasıl Yapılır?
Magnolia tarifi kremasız olur mu sorusu da kişiler tarafından aranılan tariflerden biridir. Magnolia tatlısı, kremasıyla enfes bir lezzet sunar ancak kremasız bir versiyonu da oldukça lezzetli olabilir. Kremasız magnolia tatlısı için öncelikle bisküvi tabanı hazırlanır. Bunun için bir paket bisküviyi rondodan geçirerek toz haline getirin ve eritilmiş bir miktar tereyağı veya margarin ile karıştırın. Karışımı, servis kabının tabanına bastırarak düzgün bir şekilde yayın ve buzdolabında bir süre soğumaya bırakın. Ardından, muhallebi katmanı için süt, toz şeker ve nişastayı bir tencerede karıştırarak pişirin. Kaynamaya başladığında ocaktan alın ve vanilya özütü ekleyin. Bu muhallebi karışımını bisküvi tabanının üzerine dökün ve tekrar buzdolabında soğumaya bırakın. Muhallebi katmanı iyice soğuduğunda, üzerine dilimlenmiş çilekler veya istediğiniz başka bir meyve ekleyerek servis edebilirsiniz. Üzerini çikolata sosu veya rendelenmiş çikolata ile süsleyerek, kremasız magnolia tatlısınızı servis edebilirsiniz.
Magnolia Tatlısı Püf Noktaları