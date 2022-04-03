Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

'Magazin Pazarı'nda bu hafta: Hande Erçel ile Kaan Yıldırım...

'Magazin Pazarı'nda bu hafta

HT Magazin ekibi haftanın en çok konuşulan olaylarını yorumladı. ‘Magazin Pazarı’nda bu hafta Will Smith, Hande Erçel ile Kaan Yıldırım, Orhan Gencebay ve Bruce Willis var...

03.04.2022 - 08:40 | Güncelleme: MAGAZİN

  • Will Smith'in Oscar Ödülleri Töreni'nde attığı tokat sadece magazin gündeminde değil, dünya gündeminde de büyük yankı uyandırdı. Gecede Chris Rock'a tokat atarak büyük tepki toplayan oyuncu, Akademi’den istifa ettiğini duyurdu.

    Magazin gündeminin konuştuğu başka bir konu ise, Cüneyt Arkın’ın "Benim Kahramanım Türk Halkıdır" kitabıydı. Kitapta, Kemal Sunal'ın hiç hazzetmediği arabesk şarkıcının Orhan Gencebay olduğu iddia edildi. Gencebay ve Sevim Emre bu iddia karşısında adeta çılgına döndü.

    Haftanın sürpriz ikilisi ise Hande Erçel ile Kaan Yıldırım'dı. Çift, Emirgan'da objektiflere yakalandı.

    Haftanın üzücü haberi ise usta aktör Bruce Willis'ten geldi...

  • Aktör Will Smith'in, Chris Rock'a attığı tokadın yankısı günlerdir sürüyor. Ünlü komedyenin, Will Smith'in eşi Jada Pinkett'in hastalığı üzerinden espri yapması da eleştirildi. Smith özür dilese de büyük bir skandala imza attı.

  • ESİN ÖVET: Evet bir haftadır tüm dünya bu tokat ve özür üzerinden konuşuyor. Will Smith önce espriye güldü. Sonra eşi sinirlendi diye kalkıp tokat attı. Sonra da küfür etti. Ve tüm salon bu olaya gülüyordu. Önce kimse anlamadı aslında. Bir kurgu zannedildi. Ben en çok bu olaylara takıldım. Ve sonra da özür diledi. Akademi’nin tavrı çok merak edildi. Hatta heykeli alacakları bile konuşuldu. Ve sonra tabii ikilinin açık evlilikleri de gündemde sabah, akşam, öğlen konuşuldu. Anlayacağınız bu tokat yankıları bitmez. Uzun yıllar konuşulur. Ve işin tuhaf yanı bu tokat meselesinin uzun yıllar akademide yankı uyandıracağı kesin. Sonuç mu? Tokat üzerinden eşini koruması, kollaması konuşuldu. Ve açık evlilikleri masaya yatırıldı. Benim anlamadığım eşini aldat, sonra espriyle gül. Eşin sinirlenince kalk tokat at. Nereden baksan sevimsiz geldi olay. Ve şiddetin her türlüsü kötü. Ve asla kabul edilemez.

  • KADİR KAYMAKÇI: Will Smith milyonlarca insanın gözü önünde saçmaladı! Bir komedyenin esprisine kızıp ona tokat atmak da nedir Allah aşkına! Bağır, protesto et, tepkini göster ama kalkıp tokat atmak ilkellik... Zaten yediği haltın farkında, günlerdir özür diliyor son olarak Oscar ödüllerini dağıtan Akademi’deki üyeliğinden istifa etmiş. Hayatının en güzel akşamlarından birini neden olduğunu kimsenin anlamadığı hatta kendisinin de doğru düzgün açıklayamadığı aptalca bir hareketle berbat etti! Komedyen bir espri yapar gülersin, gülmezsin, “Ne kadar aptalca” dersin ne bileyim her şeyi söyleyebilirsin gidip tokat atmak nedir! Oscar törenlerinin sunucuları tüm konuklara takılır bu yıllardır böyle ne yani her kendisiyle ilgili yapılan espriyi beğenmeyen gidip sahnedeki komedyeni mi tokatlıyor...

  • MEHMET ÇALIŞKAN: Tam da ‘haydi bakalım, buyurun cenaze namazına’ diyebileceğimiz bir durum. Veya sakal- bıyık meselesi… Will Smith’in yanında yer alsan şiddet yanlısı olursun. Chris Rock’ın yanında yer alsan “Biri senin eşinle olur olmaz şaka yapsa susup oturacak mısın?” durumuna düşersin. Mizah, insanları eksiklikleriyle, engelleriyle, yaradılış özellikleriyle veya hastalıklarıyla ‘şaka’ adı altında kimseye eğlenme - dalga geçme hakkı vermez. Hiç kimse “Benim işim mizah, istediğim şekilde şaka yaparım. İnsanlar gülüyor” diyemez.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.