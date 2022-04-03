'Magazin Pazarı'nda bu hafta

ESİN ÖVET: Evet bir haftadır tüm dünya bu tokat ve özür üzerinden konuşuyor. Will Smith önce espriye güldü. Sonra eşi sinirlendi diye kalkıp tokat attı. Sonra da küfür etti. Ve tüm salon bu olaya gülüyordu. Önce kimse anlamadı aslında. Bir kurgu zannedildi. Ben en çok bu olaylara takıldım. Ve sonra da özür diledi. Akademi’nin tavrı çok merak edildi. Hatta heykeli alacakları bile konuşuldu. Ve sonra tabii ikilinin açık evlilikleri de gündemde sabah, akşam, öğlen konuşuldu. Anlayacağınız bu tokat yankıları bitmez. Uzun yıllar konuşulur. Ve işin tuhaf yanı bu tokat meselesinin uzun yıllar akademide yankı uyandıracağı kesin. Sonuç mu? Tokat üzerinden eşini koruması, kollaması konuşuldu. Ve açık evlilikleri masaya yatırıldı. Benim anlamadığım eşini aldat, sonra espriyle gül. Eşin sinirlenince kalk tokat at. Nereden baksan sevimsiz geldi olay. Ve şiddetin her türlüsü kötü. Ve asla kabul edilemez.

