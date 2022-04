'Magazin Pazarı'nda bu hafta

KADİR KAYMAKÇI: Will Smith milyonlarca insanın gözü önünde saçmaladı! Bir komedyenin esprisine kızıp ona tokat atmak da nedir Allah aşkına! Bağır, protesto et, tepkini göster ama kalkıp tokat atmak ilkellik... Zaten yediği haltın farkında, günlerdir özür diliyor son olarak Oscar ödüllerini dağıtan Akademi’deki üyeliğinden istifa etmiş. Hayatının en güzel akşamlarından birini neden olduğunu kimsenin anlamadığı hatta kendisinin de doğru düzgün açıklayamadığı aptalca bir hareketle berbat etti! Komedyen bir espri yapar gülersin, gülmezsin, “Ne kadar aptalca” dersin ne bileyim her şeyi söyleyebilirsin gidip tokat atmak nedir! Oscar törenlerinin sunucuları tüm konuklara takılır bu yıllardır böyle ne yani her kendisiyle ilgili yapılan espriyi beğenmeyen gidip sahnedeki komedyeni mi tokatlıyor...