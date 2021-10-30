Avaşin'de müthiş operasyon!

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Komandolar, Irak'ın kuzeyinde Avaşin bölgesinde 1917 rakımlı bir tepedeki mağaraya operasyon düzenledi. Dört teröristin sağ ve silahlarıyla ele geçirildiği mağarada çok sayıda silah ve mühimmat bulundu.

Teröristlerin bulunduğu mağaraya alınan istihbarat sonucu hava indirme operasyonu yapıldığı öğrenildi. "Teslim ol" çağrısının ardından PKK'lı teröristler çatışmaya girmedi.

Silahlarıyla birlikte yakalanan, aralarında kadınların da bulunduğu teröristlere su ve yiyecek verildiği de öğrenildi.

Mağarada doçka uçaksavarların yanı sıra 12 tüfek, 2 Bixi, 2 roketatar, bir kutu el bombası ve oksijen tüpü ele geçirildi. Bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.