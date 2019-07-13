Trafikte, maçta, düğünde... 'Maganda' kelimesini sık sık duyar olduk. Son olarak trafik magandaları İstanbul Pendik’te yol verme kavgası nedeniyle 7 aylık hamile kadın ile eşine dehşeti yaşattı. Hasan Sel ve Hüseyin Sel isimli kişiler, Ayfer Bahçıvan ve eşi Yunus Emre Bahçıvan’ın içinde bulunduğu otomobilin önünü kesip saldırıda bulundu.

Türkiye bu iki kişinin yaptığını konuşurken sohbetlerde en çok kullanılan kelime 'maganda' oldu. Peki bu kadar sık kullandığımız 'maganda' kelimesinin anlamını biliyor muyuz? HT Stüdyo sordu, vatandaş cevapladı...

MAGANDA NE DEMEK?

Maganda kelimesi Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde 'argo, isim' olarak, "Görgüsüz, kaba, anlayışsız, terbiyesiz ve uyumsuz kimse" anlamında yer alıyor.