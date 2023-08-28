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        Haberler Gündem Güncel Maganda, İETT şoförüne biber gazıyla saldırdı!

        Kadıköy'de İETT şoförüne biber gazı sıktı; yolcular baygınlık geçirdi

        İstanbul'da trafikte "bu kadarı da olmaz" dedirten bir maganda kabusu yaşandı. Kadıköy'de yaşanan olayda bir sürücü trafikte tartıştığı İETT otobüsü şoförüne biber gazı sıktı. Bu anlarda ise otobüsteki bazı yolcular fenalaştı. Dehşet anları saniye saniye kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 11:05 Güncelleme: 28.08.2023 - 11:16
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        Maganda, İETT şoförüne biber gazıyla saldırdı!
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        Kadıköy'de İETT otobüs şoförü ile bir otomobil sürücüsü arasında trafikte yol verme tartışması yaşandı. Otomobiliyle otobüsün önünde duran sürücü, İETT şoförüne biber gazı sıktı.

        DHA'nın haberine göre otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarken, biber gazından etkilenen bazı yolcular kendilerini dışarı attıktan sonra fenalaşarak baygınlık geçirdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün saat 21.00 sıralarında Bostancı sahil yolunda meydana geldi. İddiaya göre, İETT otobüs şoförü ile bir otomobil sürücüsü arasında trafikte yol verme tartışması yaşandı. Sürücü otomobilini, İETT otobüsünün önüne çekerek şoförle tartışmaya devam etti. Tartışma sırasında yanındaki biber gazını çıkaran otomobil sürücüsü, direksiyonda bulunan İETT şoförüne biber gazı sıktı. Otomobile geçen sürücü hızla olay yerinden uzaklaşırken, gazdan etkilenen İETT şoförü araçtan inerek hareket eden otomobile tekme attı.

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        YOLCULAR FENALAŞTI

        Gazdan etkilenen yolcular otobüsten indi. Kendini kaldırıma atan bazı yolcular baygınlık geçirdi. Astımı olduğu öğrenilen bir kadın yolcu nefes alamayarak fenalaştı. Dizlerinin üstüne çökerek öksüren ve nefes almaya çalışan kadının yardımına çevredekiler yetişti. Su içtikten sonra tekrar nefes almaya başlayan ve sakinleşen kadın yolcunun sağlık durumunda herhangi bir sorun olmadığı öğrenildi.

        "HERKESİN GÖZLERİ YAŞLIYDI"

        Olay tanık olan işletmeci Ahmet Karakelle, "Şu köşe başında sıkıştırdılar birbirlerini, sonra şu alana geldiler beraber. Trafik zaten sıkışıktı ışıklardan dolayı. Sonra adam arabadan aşağı indi. Otobüs şoförü camından içeriye biber gazını sıktı. Sonra yanında bir kadın daha vardı o da aşağı indi. Daha sonra bindiler arabaya devam ettiler. Sonra şoför kapıları açtı, bütün herkes aşağı indi. Herkesin gözleri yaşlıydı, ölüyorlardı resmen. Ondan sonra da limon verdik, su verdik. Adamlar da sonra gittiler. Şoför otobüs kullanmaya devam etti. Şoföre limon verdik, yüzünü yıkadık. Ondan sonra 15-20 dakika kendini toparlama süreci oldu. Zaten bir kızcağız orada resmen bayıldı. Onu almadan gitti şoför. Onu ayılttık, kendine getirdik toparladı, taksiye bindirip gönderdik" dedi.

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