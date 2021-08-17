Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan açıklama

AA

Uluslararası basın mensuplarına açıklamalarda yapan Maduro, Venezuela'daki meşru otoritenin tanınması için üç teklifte bulunduklarını ve müzakereler için Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez'e tam yetki verdiklerini söyledi.

Maduro, ABD ile de diyaloğa hazır olduklarını vurgulayarak, "ABD'nin seçkinleri bize dayanamaz. Şimdi (muhalefet lideri) Guaido'ya daha az katlandılar çünkü o onları aptal yerine koydu. Guaido'yu politik olarak yendik ve ezdik." ifadesini kullandı.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin, muhalefet ile yürüttükleri diyalog sürecini sabote etmeye çalıştığını iddia eden Maduro, Kolombiya'dan endişe verici haberler aldıklarını dile getirdi.

VENEZUELA'YA UYGULANAN BASKILAR SONA ERMELİ

Maduro, muhalefetle başlattıkları müzakere sürecinin bozulmaması için ellerinden geleni yaptıklarını anlatarak, "Ulusal Meclis, muhalefet ile imzalanan mutabakat muhtırasını yakın zamanda genel oturumda tartışacak ve yasal olarak onaylayacak. Venezuela'ya uygulanan yaptırımlar ve zalimane baskılar sona ermeli." dedi.

Norveç'in ara buluculuğunda bir araya gelen Venezuela iktidar partisi ile muhalefet temsilcileri, diyalog sürecine 3-6 Eylül'de kaldıkları yerden devam etme kararı almıştı.

MÜZAKERE SÜRECİ

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, 6 Ağustos'taki açıklamasında, Venezuela hükümeti ile muhalefet arasında yapılması beklenen müzakerelerin ülkesinde gerçekleştirileceğini söylemişti.

Maduro, 23 Temmuz'daki açıklamasında, tüm konuların ele alınması için muhalefet ile diyalog masasında buluşabileceklerini belirtmişti.

Maduro, konuya ilişkin olarak 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada da eski Ulusal Meclis (AN) Başkanı ve muhalif lider Juan Guaido ile ABD yaptırımlarının kademeli olarak kaldırılması karşılığında görüşmeye hazır olduğunu ifade etmişti.

Guaido da ABD yaptırımlarının kademeli olarak kaldırılması karşılığında uluslararası gözlemcilerin denetiminde ülkede "özgür ve adil" bir seçim takviminin belirlenmesi, yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşılarının temin edilmesi ve tüm siyasi tutukluların serbest bırakılması gibi taleplerde bulunmuştu.