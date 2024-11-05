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        Haberler Dünya Amerika Maduro: ABD'deki seçimin sonucuyla ilgilenmiyoruz | Dış Haberler

        Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD'deki seçimin sonucuyla ilgilenmediklerini belirtti

        Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'deki seçim sonucuyla ilgilenmediklerini, dış politikada bağımsız duruşlarını sürdüreceklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 20:43 Güncelleme: 05.11.2024 - 20:43
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        Maduro: ABD'deki seçimin sonucuyla ilgilenmiyoruz
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        Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Venezuela'nın bir koloniye dönüştürülmesine müsaade etmeyeceklerini vurgulayarak, "Bazı insanlar Venezuela'yı bir koloniye dönüştürerek refah sağlayacağını düşünüyor. Peki ya Porto Riko? ABD'nin müdahale ettiği ve daha iyi durumda olan tek bir ülke gösterebilir misiniz? Afganistan ve Libya örnekleri ortada." dedi.

        Ülke ekonomisinin "tek taraflı acımasız" yaptırımlara rağmen büyümeye devam ettiğini aktaran Maduro, kendi öz çabalarıyla bunun üstesinden geldiklerini bildirdi.

        Devlet Başkanı Maduro, isim vermeden muhalefeti hedef alarak, faşist ideolojiyi benimseyenlerin ülkede iç karışıklık çıkarmaya çalıştığını ve en büyük desteği de maalesef ABD'den aldıklarını kaydetti.

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