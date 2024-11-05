Maduro: ABD'deki seçimin sonucuyla ilgilenmiyoruz

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Venezuela'nın bir koloniye dönüştürülmesine müsaade etmeyeceklerini vurgulayarak, "Bazı insanlar Venezuela'yı bir koloniye dönüştürerek refah sağlayacağını düşünüyor. Peki ya Porto Riko? ABD'nin müdahale ettiği ve daha iyi durumda olan tek bir ülke gösterebilir misiniz? Afganistan ve Libya örnekleri ortada." dedi.

Ülke ekonomisinin "tek taraflı acımasız" yaptırımlara rağmen büyümeye devam ettiğini aktaran Maduro, kendi öz çabalarıyla bunun üstesinden geldiklerini bildirdi.

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Devlet Başkanı Maduro, isim vermeden muhalefeti hedef alarak, faşist ideolojiyi benimseyenlerin ülkede iç karışıklık çıkarmaya çalıştığını ve en büyük desteği de maalesef ABD'den aldıklarını kaydetti.