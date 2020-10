'Maddenin Halleri'ne bir ödül daha

'Maddenin Halleri', Türkiye'den kazandıklarından sonra ABD'de de ödüle layık görüldü. Filme Imagine Science Film Festivali'nde 'Labocine Mansiyon Ödülü' verildi

HABERTURK.COM

Deniz Tortum'un yönettiği 'Maddenin Halleri'ne bir ödül de ABD'den geldi. Film, New York'ta düzenlenen ve bilim temalı yenilikçi filmleri buluşturan Imagine Science Film Festivali'nde 'Labocine Mansiyon Ödülü'nü kazandı. Film, yıkılması gündemde olan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin ölümle yaşamın birbirine karıştığı atmosferine odaklanıyor. Bir an hastasına tahlil sonuçlarını profesyonelce açıklayan bir doktor, bir an sonra hastasının yanında gördüğü şiir kitabını yüksek sesle okuyor. Hastane koridorlarında ölümle yaşam, neşeyle keder, şiirle ihtilaf birbirine karışıyor.

'Maddenin Halleri', daha önce şu ödülleri kazanmıştı;

İstanbul Film Festivali (En İyi Belgesel)

Engelsiz Filmler Festivali (En İyi Film ve En İyi Yönetmen)

Antalya Altın Portakal Film Festivali (En İyi Belgesel Film)