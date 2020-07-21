Madagaskar 3: Avrupa'nın En Çok Arananları konusu nedir?

Madagaskar 3: Avrupa'nın En Çok Arananları konusu sinemaseverler tarafından merak konusu oldu. İşte, Madagaskar 3 filmi ile ilgili detaylar...

MADAGASKAR 3: AVRUPA'NIN EN ÇOK ARANANLARI

Madagaskar 3: Avrupa'nin En Çok Arananlari (orijinal adı: Madagascar 3: Europe's Most Wanted),2012 yılı ABD yapımı 3D animasyon komedi-macera filmidir. DreamWorks Animation tarafından üretilmiş olup Paramount Pictures tarafından dağıtılmıştır. Madagaskar serisinin üçüncü filmidir.

MADAGASKAR 3: AVRUPA'NIN EN ÇOK ARANANLARI KONUSU

Dört sevimli arkadaşımız olan Alex, Melman, Gloria ve Marty New York'a dönmek için yine bir çaba içerisindedirler. Bu sefer bir sirke katılırlar ve sirk ile birlikte gezmeye tozmaya başlarlar. Fakat sirkte başlarına geleceklerinden haberleri yoktur.