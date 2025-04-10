Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Macron'un Filistin devletini tanıyabileceklerine ilişkin açıklaması İsrail'i rahatsız etti | Dış Haberler

        Macron'un Filistin devletini tanıyabileceklerine ilişkin açıklaması İsrail'i rahatsız etti

        Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Filistin'i gelecek aylarda tanıyabileceklerine ilişkin açıklaması İsrail'i rahatsız etti. İsrail Dışişleri Bakanı, "Bu tür eylemler bölgemize barışı, güvenliği ve istikrarı yakınlaştırmayacak, tam tersine daha da uzaklaştıracak" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 07:14 Güncelleme: 10.04.2025 - 07:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Macron'un Filistin açıklaması İsrail'i rahatsız etti
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un gelecek aylarda Filistin devletini tanıyabileceklerine ilişkin açıklaması, iki devletli çözüme yanaşmayan ve Filistin topraklarını işgal etmeyi sürdüren İsrail'i rahatsız etti.

        İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, X hesabından yaptığı paylaşımda, Macron'un haziran ayında eş başkanlık edecekleri iki devletli çözüme ilişkin uluslararası konferansta, Filistin devletini tanıyabileceklerine dair açıklamasına tepki gösterdi.

        Macron: Filistin devletini tanıyabiliriz
        Haberi Görüntüle

        Saar, "Bu tür eylemler bölgemize barışı, güvenliği ve istikrarı yakınlaştırmayacak, tam tersine daha da uzaklaştıracak. Hayali Filistin devletinin tek taraflı olarak tanınması, teröre destek vermek ve Hamas'ı ödüllendirmekten başka bir şey olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Macron'dan Filistin'i tanıma açıklaması

        Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Mısır'a yaptığı 2 günlük ziyaretin ardından France 5 kanalına verdiği röportajda, "(Filistin'i) tanımaya doğru ilerlemeliyiz ve önümüzdeki aylarda buna varabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

        Macron, Filistin'i tanıma meselesini Suudi Arabistan ile eş başkanlığını yapacakları iki devletli çözüme ilişkin uluslararası konferansta nihayete erdirmeyi amaçladıklarını belirtmişti.

        İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılar başlatmasının ardından İspanya, Norveç, İrlanda, Slovenya, Ermenistan, Bahamalar, Trinidad ve Tobago, Jamaika ile Barbados gibi ülkelerin aldığı kararlarla Filistin'i tanıyan ülke sayısı 146 olmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AFAD'dan 29 ile 'sarı', 2 ile "turuncu" kodlu uyarı
        AFAD'dan 29 ile 'sarı', 2 ile "turuncu" kodlu uyarı
        Doğum yardımı yönetmeliği yürürlüğe girdi
        Doğum yardımı yönetmeliği yürürlüğe girdi
        ABD Başkanı Trump'tan İran'a olası askeri hamle açıklaması
        ABD Başkanı Trump'tan İran'a olası askeri hamle açıklaması
        Bakan Fidan: Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi en kısa zamanda
        Bakan Fidan: Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi en kısa zamanda
        Apple tahtını geri aldı
        Apple tahtını geri aldı
        Trump: Çin hariç diğer ülkelere vergiler 90 gün askıya alındı
        Trump: Çin hariç diğer ülkelere vergiler 90 gün askıya alındı
        Macron: Filistin devletini tanıyabiliriz
        Macron: Filistin devletini tanıyabiliriz
        Piyasalarda '90 gün' bayramı
        Piyasalarda '90 gün' bayramı
        ABD Savunma Bakanı: Çin'i caydırmalıyız
        ABD Savunma Bakanı: Çin'i caydırmalıyız
        Ziraat Bankkart Avrupa şampiyonu!
        Ziraat Bankkart Avrupa şampiyonu!
        Mahir Polat'a ev hapsi kararı
        Mahir Polat'a ev hapsi kararı
        Taksiciler ile öğrenciler birbirine girdi
        Taksiciler ile öğrenciler birbirine girdi
        19 yaşındaki çobanın cansız bedeni bulundu
        19 yaşındaki çobanın cansız bedeni bulundu
        İngiliz devinden Kerem Aktürkoğlu'na kanca!
        İngiliz devinden Kerem Aktürkoğlu'na kanca!
        "Süreci birçok ülkeye kıyasla daha kolay atlatacağız"
        "Süreci birçok ülkeye kıyasla daha kolay atlatacağız"
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        "Yanlış biliniyor"
        "Yanlış biliniyor"
        Şampiyonluk için parola belirlendi!
        Şampiyonluk için parola belirlendi!
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak
        Habertürk Anasayfa