Putin masa geleneğini sürdürdü

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Rusya-Ukrayna krizinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Kremlin'de ziyaret etmiş, görüşmede iki liderin uzun bir masada birbirlerinden oldukça uzak zirveyi gerçekleştirmesi gündem olmuştu.

MACRON TEST TALEBİNİ REDDETMİŞTİ

Konuya ilişkin Reuters’a konuşan kaynaklar, Macron'un Kremlin'in COVID-19 testi talebini reddettiğini bu nedenle mesafeli olduklarını öne sürmüştü. Macron'un DNA verilerini Rusya'ya vermek istemediği için test talebini reddettiği belirtilmişti.

Kremlin'den yapılan açıklamada ise bunun kasıtlı olmadığı ve amacın devlet liderlerinin sağlığını korumak olduğu belirtilmişti.

Dün aynı şekilde Putin'in Lavrov'la yaptığı görüşmede de yine masanın en başına oturduğu ve Lavrov'un uzak bir mesafede oturduğu dikkatlerden kaçmamıştı.

MASANIN UCUNDA BU KEZ SCHOLZ VAR

Ukrayna-Rusya gerilimini çözmek için bu kez Almanya Başbakanı Olaf Scholz temaslarını sürdürdü. Dün Kiev'i ziyaret eden Scholz bugün de Rus lider Putin ile bir araya geldi.

Putin - Scholz görüşmesinde de iki lider, Macron'da olduğu gibi uzun bir masada birbirlerinden oldukça uzak zirveyi gerçekleştirdi.

SCHOLZ DA MACRON GİBİ RUS PCR TESTİNİ REDDETMİŞTİ

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un da Macron gibi Rus PCR testini yapmayı reddettiği ve bu durumun kararın alınmasında etkili olduğu belirtildi.