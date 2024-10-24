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        Haberler Dünya Macron'dan Netanyahu'ya "medeniyet" mesajı | Dış Haberler

        Macron'dan Netanyahu'ya "medeniyet" mesajı: Barbarlık ekerek, medeniyet savunulmaz

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ülkesinin Gazze ve Lübnan'a saldırıları hakkında "barbarlığa karşı bir medeniyet savaşı" yürüttüklerini söylemesi üzerine, "Son günlerde 'medeniyetler savaşından' veya 'savunması gerekilen medeniyetlerden' çokça bahsediliyor. Ancak barbarlık ekerek medeniyetin savunulduğunu düşünmüyorum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 21:10 Güncelleme: 24.10.2024 - 21:10
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        Macron'dan Netanyahu'ya "medeniyet" mesajı
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        Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Netanyahu arasında Macron'un İsrail'e silah ambargosu uygulanmasını istemesinin ardından başlayan gerginlik sürüyor.

        Macron, Paris'te 70 ülkenin ve çok sayıda uluslararası kuruluşun katıldığı "Lübnan halkına ve egemenliğine destek" konulu konferansın açılışında yaptığı konuşmada, Netanyahu'nun Gazze ve Lübnan’a saldırıları "barbarlığa karşı medeniyet savaşı" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

        Netanyahu tarafından sıkça tekrarlanan bu ifadeleri eleştiren Macron, "Son günlerde 'medeniyetler savaşından' veya 'savunması gerekilen medeniyetlerden' çokça bahsediliyor. Ancak barbarlığı ekerek medeniyetin savunulduğunu düşünmüyorum." diye konuştu.

        İsrail Başbakanı Netanyahu, dün Fransız medya kuruluşları Europe1 ve Cnews’e verdiği röportajda, "Barbarlığa karşı medeniyet savaşı yürütüyoruz" ve "Sadece kendimiz için değil aynı zaman da sizin için de savaşıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

        Netanyahu, Macron’un bölgeye yönelik politikalarını eleştirmiş ve Macron'un İsrail’e karşı silah ambargosu çağrısı yaptığını hatırlatarak, "Macron'la konuştum ve hayal kırıklığına uğradım. Savaşın başında bizi destekledi ama yavaş yavaş gördüm ki pozisyonunu değiştirdi ve ortak çıkarlarımıza aykırı bir tutum sergiledi." demişti.

        Macron ve Netanyahu arasında İsrail'e silah ambargosu uygulanması konusunda gerginlik yaşanmıştı. Macron, 5 Ekim'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında kullanacağı silahların sevkiyatını durdurma çağrısı yapmıştı. Netanyahu ise Macron'un bu açıklamalarına tepki göstermiş, başta İran'a karşı "medeniyet" için savaştığını savunarak, Batılı liderlerin İsrail'e silah ambargosu çağrılarını "ayıp" diye nitelemişti.

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