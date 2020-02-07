Macide Tanır anıldı

Devlet sanatçısı Macide Tanır, vefatının 7'nci yıl dönümünde Emirgan Mezarlığı'ndaki kabri başında bağışçısı olduğu Türk Eğitim Vakfı yönetimi, bursiyerler, yakınları ve meslektaşları tarafından anıldı

Sanat hayatı boyunca 65'i aşkın ödüle layık görülmüş, Anadolu'yu tiyatro yaparak gezmiş, sahnede ulaşamadığı seyirciye radyo yoluyla ulaşmayı başarmış Türk tiyatrosunun unutulmaz isimlerinden Macide Tanır (1920 - 2013),ölümünün 7. yıl dönümünde Emirgan Mezarlığı'nda yer alan kabri başında sevenleri tarafından anıldı.

6 Şubat'taki anma törenine törenine, bağışçısı olduğu Türk Eğitim Vakfı'nın (TEV) Genel Müdürü Yıldız Günay, Türk Eğitim Vakfı yetkilileri, bursiyerler, yakınları ve meslektaşları katıldı.

Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Yıldız Günay, Macide Tanır için şunları söyledi; "Vakfımızın bağışçıları arasında halka mal olmuş birçok ünlü isim yer alıyor. Bu isimler arasında değerli Macide Tanır'ın önemli bir yeri var. Cumhuriyet tarihinin en başarılı, parlak ve yaratıcı sanatçılarından biri olan Tanır, demokratlığıyla, Atatürkçülük'ten taviz vermemesiyle birçok kişiye rol model oldu. Erenköy Kız Lisesi'ni bitirdikten sonra babasının da desteğiyle başlayan sanat yolculuğunda 50'nin üzerinde eserde rol alan, çok sayıda ödüle layık görülen Macide Tanır, müstesna bir isimdi. Tiyatro, sanat ve Atatürkçülükle ilgili gayretini son nefesine kadar koruyan Macide Tanır'ın eğitim ve demokrasi için büyük gayreti vardı. Kendisine bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun."