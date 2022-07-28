Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda 1-1 biten ilk maçın rövanşında Maccabi Netanya'ya konuk oluyor.
MACCABI NETANYA - BAŞAKŞEHİR FK
SAAT: 19.45
HAKEM: Dario Bel
STAT: Netanya Municipal Stadyumu
YAYIN: TRT Spor
MACCABI NETANYA: Nitzan, Konstantini, Shlomo, Sade, Hartherz, Karzer, Avraham, Takang, Berko, Twumasi, Itzhak
YEDEKLER: Karmi, Tzarfati, Vaier, Keler, Levy, Berkovits, Zlatanovic, Balay, Rotman, Ashkenazi, Jaber, Mula
TEKNİK DİREKTÖR: Benyamin Lam
BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir, Biglia, Aleksic, Serdar Gürler, Chouiar, Okaka
YEDEKLER: Muhammed, Berkay Özcan, Hasan Ali, Epureanu, Batuhan, Szysz, Şener, Deniz, Crivelli, Muhammet, Efe, Ömer Ali
TEKNİK SORUMLU: Emre Belözoğlu
Turuncu-lacivertli ekip, İstanbul'da 1-1 berabere kaldığı rakibini deplasmanda yenerek adını üst tura yazdırmak istiyor. Galip gelen takımın tur atlayacağı karşılaşmada beraberlik halinde 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması durumunda, penaltı atışlarıyla tur atlayan takım belirlenecek.
MESUT ÖZİL YOK
Turuncu-lacivertli ekipte takımdan ayrılması beklenen Peter Zulj, Carlos Ponck, Okechukwu Azubuike ve Emre Çolak, UEFA listesinde yer almıyor. Medipol Başakşehir'in yeni transferi Mesut Özil de bu mücadelede forma giyemiyor.
Medipol Başakşehir bu turu geçmesi halinde, 3. eleme turunda Breidablik (İzlanda)-Buducnost Podgorica (Karadağ) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
AVRUPA'DAKİ 38. MÜCADELE
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında İsrail temsilcisi Maccabi Netanya'ya konuk olacağı karşılaşmayla Avrupa kupalarında 38. kez sahaya çıkıyor.
Turuncu-lacivertli ekip, bugüne dek yaptığı 37 maçta 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 19 mağlubiyet yaşadı.
Söz konusu müsabakalarda 40 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 64 gole engel olamadı.
EMRE BELÖZOĞLU YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA İKİNCİ SINAV
Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa kupalarında ikinci kez boy gösterecek.
İstanbul ekibi, Emre Belözoğlu idaresinde Maccabi Netanya ile sahasında oynadığı maçtan 1-1 eşitlikle ayrılmıştı.
Turuncu-lacivertli ekip, daha önce teknik direktörler Abdullah Avcı ve Okan Buruk yönetiminde Avrupa kupalarında yer aldı.
DEPLASMANDA 19. MAÇ
Turuncu-lacivertli ekip, Maccabi Netanya karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 19. deplasman müsabakasını oynuyor.
Medipol Başakşehir, bugüne kadar rakip sahalarda çıktığı 18 müsabakada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşadı.
Deplasmandaki 18 maçta 19 gol atan Başakşehir, kalesinde 42 gol gördü.
Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında ilk deplasman galibiyetini, 2017-2018 sezonunda UEFA Avrupa Ligi grup maçında Bulgaristan temsilcisi Ludogorets karşısında 2-1'lik skorla elde etti.
Turuncu-lacivertliler, geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarında dış sahada Wolfsberger'i 3-0, Borussia Mönchengladbach'ı ise 2-1 yendi.
EN GOLCÜ İSİM VISCA
Medipol Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu, Trabzonspor'a transfer olan Edin Visca. Visca, turuncu-lacivertli formayla Avrupa kupalarında 14 kez gol sevinci yaşadı.
Visca'yı, 5 gol kaydeden İrfan Can Kahveci, 3'er kez fileleri havalandıran Enzo Crivelli, Eljero Elia ve Emre Belözoğlu, 2 defa gol sevinci yaşayan Marcio Mossoro takip etti.
Medipol Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki diğer 10 golüne ise Patryk Szysz, Demba Ba, Martin Skrtel, Danijel Aleksic, Deniz Türüç, Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei, Mehmet Topal, Doka Madureira imza attı.
AVRUPA KUPALARINDAKİ İLKLERİ
Avrupa'da ilk kez 2015-2016 sezonunda mücadele eden Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına deplasmanda 2-0, evinde de 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti.
UEFA Avrupa Ligi 2016-2017 sezonu 3. eleme turunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atladı.
Medipol Başakşehir, 2017-2018 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kalırken, sahasında ise 2-0 kazandı. Turuncu-lacivertli ekibe turu getiren bu sonuç, Avrupa kupalarındaki ilk galibiyet olarak kayıtlara geçti.
Turuncu-lacivertli ekip, aynı sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarında Ludogorets'i rakip sahada 2-1 mağlup ederek, ilk deplasman galibiyetine ulaştı.
Medipol Başakşehir, geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde son grup mücadelesinde Borussia Mönchengladbach'ı deplasmanda yenerek, tarihinde ilk kez son 32 turuna, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u saf dışı bırakarak da ilk kez son 16 turuna kaldı.
İstanbul ekibi, 2020-2021 sezonunda ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etme hakkı kazandı. Şampiyonlar Ligi gruplarındaki ilk golüne ve galibiyetine üçüncü maçında Manchester United'ı 2-1 yenerek ulaşan Medipol Başakşehir, ilk puanlarını da kazanmış oldu.
İrfan Can Kahveci, beşinci maçta Leipzig ile oynanan maçta attığı 3 golle takımı adına Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapan ilk oyuncu olarak kayıtlara geçti.
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ilk maçını, Maccabi Netanya ile İstanbul'da oynadı ve mücadele 1-1 sona erdi.
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