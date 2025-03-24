Macaristan - Türkiye maçı YAZAR yorumları
UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanş maçında A Milli Futbol Takımımız, deplasmanda Macaristan'ı 3-0 mağlup etti ve toplamda 6-1'lik skorla adını Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yazdırdı. Spor yazarları, ay-yıldızlıların mücadelesini değerlendirdi.
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Spor yazarları, Türkiye'nin Macaristan zaferini ve A Ligi'ne yükselişini köşelerinde değerlendirdi. İşte o yorumlar...
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"DAHA HEYECANLI MAÇLAR İZLEYECEĞİZ"
Gürcan Bilgiç: "Rakip hoca Rossi'nin, "Kendi sahamızda yenilmiyoruz" inancını da yıktık. Montella'nın risk alan takımlar karşısında iş yapan "sıfır" santrforlu dizilişinin ekmeğini yedik. Tabii, ilk maçtaki avantajlı skorun katkısıyla. Hadi bakalım, yolları açık olsun… Şimdi daha sert, becerikli, kariyerli ve hata affetmeyen rakipleri olacak. Daha heyecanlı maçlar izleyeceğiz, daha iddialı olacağız. Bize yakıştığı gibi…" (Sabah)
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"GELECEK ADINA ÖNEMLİ BİR İŞARET"
İbrahim Yıldız: Şurası bir gerçek ki, takım olarak müthiş bir birliktelik söz konusu. Yardımlaşma ön planda. Hepsi verilen görevi yerine getirmek için çaba gösterdiler. Rahat bir maç oynayıp iyi bir sonuç almak takıma gelecek adına umut ve inanç aşıladı. Bundan sonra, bir üst ligde güçlü takımlar ile mücadele edeceğiz. Hak ettiğimiz bir alanda olmak ülke futbolu adına büyük kazanç olacaktır. Montella ve oyuncuları tüm içtenliğimizle kutluyoruz. İyi bir takım olduk. Gençlerle tecrübeli oyuncuların kaynaşmasının sonucu gelecek adına çok önemli işaret olmuştur. (Habertürk)
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"GECENİN HİKAYESİ DEĞİŞEBİLİRDİ"
Turgay Demir: "Arda, Kenan, Kerem, Hakan, Orkun, Mert Günok, Kaan, Mert Müldür, Enes, Rıdvan, Ferdi, Mert, Uğurcan, Merih, Deniz Gül, Yusuf Akçiçek, Demir Ege, Salih, Ahmed, Barış, Emre Mor, İrfan Can, Oğuz, Yunus... Macaristan önde baskı kurmaya çalışırken, "Bir gol yersek yandık" korkusuyla ayaklarının titrediği gözle görülür bir gerçekti. Maçın başlarında karşı karşıya kaldıkları pozisyonda, Uğurcan'ın "altın eldivenine" takılmasalar belki gecenin hikayesi değişebilirdi. O nedenle, UğurCANSIN diyorum. Çünkü onların hayallerinin bitip bizimkinin başladığı an, o andı... Alman hakem Felix Zwayer, adil bir yönetim gösterdi, penaltıyı tereddütsüz verdi. Konu futbolsa adaletli yöneten bir hakemle bu oyun çok daha güzel oluyor. Hakan penaltıyı attıktan sonra maç bitti ama Macarlar yine de can çekişiyordu. Kenan, Kerem, Oğuz paslaşmasının ardından Arda harika bir vuruşla fişi çekti. Aslında okyanusları geçtikten sonra Karadağ deresinde boğulmadan çıkmalıydık ama olsun… Artık hak ettiğimiz yerdeyiz. Var olun çocuklar. Teşekkürler Montella." (Fotomaç)
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"HARİKA BİR FIRSAT"
Engin Verel: "İyi bir jenerasyonla dün Avrupa'nın zirvesinde yerimizi aldık. Bu hem çocuklarımız hem de ülkemiz için harika bir fırsat. Artık Millî Takım formasını giyebilmek için herkes daha çok can atacak, daha çok çalışacak. Ben, bu jenerasyonla A Ligi'nde de büyük sempati toplayacağımızı düşünüyorum. Yolunuz açık olsun." (Akşam)
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"ASLA BİR MARCINIAK VEYA TURPIN DEĞİLDİ"
Mustafa Çulcu: "Hakem, Szoboszlai'ye karşı çok toleranslıydı. 51'de Arda'ya kayarak kontrolsüz giren Dardai'ye çıkan sarı sınırları zorladı. Bu derece sert futbola izin veren Zwayer, 72'de Abdülkerim-Varga arasında yaşanan basit didişmeyi kart yerine kişilikle çözebilirdi! Diğer çıkardığı sarılar doğruydu. Bu maçtan 31 faul 7 sarı kartla iyi çıktı lakin performansına baktığımızda asla bir Marciniak veya Turpin değildi." (Sabah)
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