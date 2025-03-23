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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Macaristan'da tur zamanı! İşte Montella'nın 11'i... - Futbol Haberleri

        Macaristan'da tur zamanı! İşte Montella'nın 11'i...

        UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanş maçında A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya gelecek. İlk maçı 3-1 kazanan A Milliler, A Ligi'ne yükselmek için avantajlı olarak sahaya çıkacak. Kart cezaları sona eren Arda Güler ve Merih Demiral, maçta görev yapabilecek fakat ilk maçta gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen Orkun Kökçü forma giyemeyecek. İşte Montella'nın 11'i...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 23.03.2025 - 09:37 Güncelleme: 23.03.2025 - 11:34
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        • 1

          A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanş maçında bugün Macaristan'a konuk olacak.

          Puskas Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak. Müsabaka TV8'den naklen yayınlanacak.

          Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonundan hakem Felix Zwayer düdük çalacak. Zwayer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Robert Kempter ve Christian Dietz yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Florian Badstübner olacak.

        • 2

          AVANTAJ MİLLİ TAKIMDA

          İstanbul'da oynanan ilk maçı 3-1 kazanan milli takım, Macaristan karşısında A Ligi'ne yükselmek için avantajlı olarak sahaya çıkacak.

          Ay-yıldızlı ekip, her türlü galibiyet, beraberlik ve tek farklı mağlubiyette adını UEFA Uluslar A Ligi'ne yazdıracak.

          Macaristan'da 90 dakika sonunda ev sahibi ekibin iki farklı üstünlüğü durumunda ise uzatma bölümüne geçilecek. 15'er dakikalık uzatmalarda da iki farkın değişmemesi halinde seri penaltı atışları tur atlayan tarafı belirleyecek.

          Ev sahibi ekibin normal sürede turu geçmesi için üç ve üzeri farkla galip gelmesi gerekiyor.

        • 3

          ARDA GÜLER VE MERİH DEMİRAL DÖNDÜ, ORKUN KÖKÇÜ CEZALI

          A Milli Futbol Takımı'nda kart cezaları sona eren Arda Güler ve Merih Demiral, maçta görev yapabilecek.

          Macaristan ile oynanan ilk maçta gördüğü kartla cezalı duruma düşen Orkun Kökçü ise rövanşta forma giyemeyecek.

        • 4

          MERT GÜNOK, KAAN AYHAN VE YUNUS AKGÜN KADRODAN ÇIKARILDI

          A Milli Takım'da Mert Günok, Kaan Ayhan ve Yunus Akgün sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

          Kamp boyunca çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Kaan Ayhan, Mert Günok ve Yunus Akgün'ün tedavilerinin Macaristan ile oynanacak rövanş maçına yetişmeyeceği tespit edildiği için aday kadrodan çıkarılmalarına karar verildi.

        • 5

          RAYYAN BANIYA KADRODA

          Ay-yıldızlı ekipte 2 futbolcunun aday kadrodan çıkarılmasının ardından İtalya'nın Palermo ekibinde forma giyen savunma oyuncusu Rayyan Baniya aday kadroya dahil edildi.

          Baniya, milli takımın yaptığı antrenmanda da yer aldı.

        • 6

          ADAY KADRO

          A Milli Takım'ın Macaristan maçı aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

          Kaleci: Berke Özer (ikas Eyüpspor), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

          Defans: Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, Emirhan Topçu (Beşiktaş), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür, Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe), Samet Akaydın, Taha Şahin (Çaykur Rizespor), Rayyan Baniya (Palermo)

          Orta Saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Demir Ege Tıknaz (Rio Ave), Hakan Çalhanoğlu (İnter Milan), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund),

          Forvet: Ahmet Kutucu, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Arda Güler (Real Madrid), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), Emre Mor (ikas Eyüpspor), İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica)

        • 7

          İşte Montella'nın Macaristan ilk 11'i:

        • 8

          Uğurcan Çakır

        • 9

          Mert Müldür

        • 10

          Merih Demiral

        • 11

          Abdülkerim Bardakcı

        • 12

          Eren Elmalı

        • 13

          Hakan Çalhanoğlu

        • 14

          İsmail Yüksek

        • 15

          Oğuz Aydın

        • 16

          Arda Güler

        • 17

          Kenan Yıldız

        • 18

          Kerem Aktürkoğlu

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