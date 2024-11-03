MAÇ SONUCU: Yeni Malatyaspor: 0 - Sakaryaspor: 2
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Sakaryaspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Yeni Malatyaspor, Sakaryaspor'u konuk etti. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-0 kazandı.
Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golü 20. dakikada Erdi Dikmen ve 90+1. dakikada Nsana Simon kaydetti.
BÜTÜN MAÇLARINI KAYBETTİ
Bu sonuçla birlikte Sakaryaspor ligde 13 puana ulaştı. Bu sezon çıktığı tüm maçlarda mağlup olan ve 3 puanı TFF tarafından silinen Yeni Malatyaspor -3 puanda kaldı.
Ligde bir sonraki hafta Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Sakaryaspor ise Kocaelispor'u ağırlayacak.