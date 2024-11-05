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        Haberler Spor Basketbol EuroCup MAÇ SONUCU: Trefl Sopot: 79 - Beşiktaş Fibabanka: 100 - Basketbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Trefl Sopot: 79 - Beşiktaş Fibabanka: 100

        BKT Avrupa Kupası'nın 7. haftasında temsilcimiz Beşiktaş Fibabanka, konuk olduğu Trefl Sopot'u 100-79 yendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 23:21 Güncelleme: 05.11.2024 - 23:21
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        Beşiktaş, Avrupa'da farklı galip!
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        BKT Avrupa Kupası'nın 7'nci haftasında Beşiktaş Fibabanka, deplasmanda karşılaştığı Trefl Sopot'u 100-79 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, 4'üncü galibiyetini alırken; Trefl Sopot henüz galibiyetle tanışamadı ve 7'nci mağlubiyetini yaşadı.

        Öte yandan Beşiktaş'ta 21 sayı kaydeden Jonah Mathews mücadelenin en skorer ismi oldu.

        SALON: Ergo Arena

        HAKEMLER: Jurgis Laurinavicius, Hugues Thepenier, Aare Halliko

        TREFL SOPOT: Jankowski, Best 12, McGowens 15, Witlinski 11, Zyskowski 6, Phillip 7, Weathers 6, Schenk 6, Van Vliet 16

        BEŞİKTAŞ: Allman 7, Mathews 21, Needham 7, Berk Uğurlu 4, Yiğit Arslan 19, Morgan 11, Sleva 11, Kerem Konan 5, Martin 7, Terry 8

        1'İNCİ PERİYOT: 25-32

        DEVRE: 51-57

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 74-81

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