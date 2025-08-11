Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Tümosan Konyaspor
        KON
        3
        Galatasaray
        GS
        3
        Göztepe
        GÖZ
        3
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        3
        Samsunspor
        SAMS
        3
        Trabzonspor
        TS
        3
        Beşiktaş
        BJK
        0
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        0
        Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        Fenerbahçe
        FB
        0
        Kayserispor
        KYS
        0
        Rams Başakşehir
        İBFK
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        ikas Eyüpspor
        EYP
        0
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        0
        Gaziantep FK
        GFK
        0
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Esenler Erokspor MAÇ SONUCU: Esenler Erokspor: 2 - Adana Demirspor: 2 - Futbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Esenler Erokspor: 2 - Adana Demirspor: 2

        Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Esenler Erokspor, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2025 - 23:45 Güncelleme: 11.08.2025 - 23:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Esenler Erokspor ile Adana Demirspor yenişemedi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in ilk haftasının kapanış maçında Esenler Erokspor, Adana Demirspor'u konuk etti.

        Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

        Esenler Erokspor'un gollerini dakika 18'de Mame Faye ile dakika 79'da Hamza Catakovic kaydetti. Adana Demirspor'un gollierni ise dakika 55'te Sefa Gülay ile 67. dakikada Ozan Demirbağ attı.

        Bu sonucun ardından Esenler Erokspor puanını 1'e yükseltti. Adana Demirspor, -5 puana yükseldi.

        Trendyol 1.Lig'in gelecek haftasında Esenler Erokspor, Vanspor deplasmanına gidecek. Adana Demirspor, Çorum FK'yi konuk edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Vali Toraman'dan trafik uyarısı! Çanakkale'de orman yangını!
        Vali Toraman'dan trafik uyarısı! Çanakkale'de orman yangını!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        "Rusya asker sevk ediyor"
        "Rusya asker sevk ediyor"
        Trump: Bu bir nabız yoklama görüşmesi
        Trump: Bu bir nabız yoklama görüşmesi
        8.8'lik Kamçatka ve 6.1'lik Sındırgı'yı uzmanları karşılaştırdı!
        8.8'lik Kamçatka ve 6.1'lik Sındırgı'yı uzmanları karşılaştırdı!
        Pavard sürprizi!
        Pavard sürprizi!
        Zengezur Koridoru neden önemli?
        Zengezur Koridoru neden önemli?
        Balıkesir Sındırgı’da 6.1’lik deprem! Son durum
        Balıkesir Sındırgı’da 6.1’lik deprem! Son durum
        "Ayrıldık"
        "Ayrıldık"
        Feci yangında iddianame!
        Feci yangında iddianame!
        Bayern tamam, sıra Boey'de!
        Bayern tamam, sıra Boey'de!
        Serdal Adalı'dan Sancho açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Sancho açıklaması!
        Gaziantep’i denize bağlayacak dev ulaşım hamlesi
        Gaziantep’i denize bağlayacak dev ulaşım hamlesi
        Baş döndürücü rakamlar
        Baş döndürücü rakamlar
        Gayrimenkul sertifikasına 1,87 kat talep
        Gayrimenkul sertifikasına 1,87 kat talep
        Türkiye'nin yaz lezzeti haritası
        Türkiye'nin yaz lezzeti haritası
        Habertürk Anasayfa