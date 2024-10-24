MAÇ SONUCU: Celje: 5 - Başakşehir: 1

UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında temsilcimiz Başakşehir, Slovenya takımı Celje'ye konuk oldu. Başakşehir, maçtan 5-1 mağlup ayrıldı ve bu sezon Avrupa'da henüz puan alamadı.

Mücadelenin ilk yarısı 3-0 Celje'nin üstünlüğüyle sona erdi. Ev sahibin gollerini, 5. dakikada Tamar Svetlin, 30. dakikada Ivan Brnic, 34. dakikada Svit Seşlar, 51., 77. dakikada Armandas Kucys attı.

REKLAM advertisement1

Temsilcimizin tek golü ise 75. dakikada Dimitris Pelkas'tan geldi.

İlk maçında da mağlup olan Başakşehir, bu maçtan da puan alamadan ayrıldı. Ev sahibi ekip ise ilk galibiyetini alarak puanını 3'e yükseltti.

Temsilcimiz, Konferans Ligi'ndeki bir sonraki maçında Kopenhag'a konuk olacak. Celje ise Real Betis ile deplasmanda karşılaşacak. REKLAM ÇAĞDAŞ ATAN ATILDI Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, mücadelenin 77. dakikasında yenilen 5'nci gol sonrası direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. BAŞAKŞEHİR'DE 3 DEĞİŞİKLİK UEFA Konferans Ligi ikinci hafta maçında deplasmanda Slovenya ekibi Celje'ye konuk olan RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, Rapid Wien ile oynadıkları ilk maça göre ilk 11'inde biri zorunlu 3 değişiklik yaptı. Çağdaş Atan, sakatlığı bulunan Serdar Gürler ile Onur Ergün ve Kemen'in yerine Leo Duarte, Ömer Ali Şahiner ve Dimitris Pelkas'a ilk 11'de görev verdi.

Atan, Celje karşısında takımını sahaya, Deniz Dilmen, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Crespo, Berat Özdemir, Pelkas, Deniz Türüç, Figueiredo ve Piatek ilk 11'iyle sürdü. Turuncu-lacivertli kulübün yedek kulübesinde Volkan Babacan, Muhammed Şengezer, Onur Ergün, Lucas Lima, Kemen, Berkay Özcan, Philippe Keny, Hamza Güreler, Metin Emre Karaal, Emre Kaplan ve Davidson yer aldı. Başakşehir'de sakatlığı süren Serdar Gürler ile ismi UEFA listesinde yer almayan yeni transfer Ömer Faruk Beyaz ve Djalo kadroda bulunmadı. REKLAM BAŞAKŞEHİRLİ FUTBOLCULAR SİYAH BANTLA SAHAYA ÇIKTI RAMS Başakşehirli futbolcular, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısı nedeniyle Celje maçına kollarında siyah bantla çıktı.

KARŞILAŞMAYI BÜYÜKELÇİ TAŞHAN DA İZLEDİ Celje ile RAMS Başakşehir karşılaşmasını Türkiye'nin Lübliyana Büyükelçisi Aylin Taşhan da tribünden takip etti. Taşhan, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Başakşehirli yöneticilerle protokol tribününden mücadeleyi izledi. MAÇA İLGİ AZ Celje ile RAMS Başakşehir arasında oynanan karşılaşmaya taraftarların ilgisi düşük oldu. Celje Stadı'nda tribünlerde yaklaşık 4 bin taraftar yer aldı. 13 bin 500 kişilik stadyumun büyük bölümü boş kaldı. Celje taraftarları, karşılaşmanın başlama düdüğüyle birlikte stadyum dışında havai fişekler patlattı.

CELJE'DE YAĞIŞ ETKİLİ İstanbul ekibinin deplasmanda Celje ile oynadığı mücadele öncesinde Celje şehrinde yağış etkili oldu. REKLAM Dün gece başlayan yağmur, gün boyu sürdü. Yağış maç saatinde de şiddetini arttırarak devam etti. MAÇTAN DAKİKALAR 3. dakikada Başakşehir net bir fırsatı kullanamadı. Berat'ın pasıyla Celje ceza sahasında kaleci Rozman ile karşı karşıya kalan Pelkas, kaleciyi çalımlamak istedi ancak top Rozman'da kaldı. 5. dakikada Celje öne geçti. Kucys'un ceza yayı önünden şutunda, kaleci Deniz'den seken topu altı pas önünde kontrol eden Svetlin, kaleciyi geçip meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0.

28. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Sağ kanattan Matko'nun ceza sahasına yerden çevirdiği topu ceza yayında kontrol eden Zabukovnik'in sert şutunda kaleci Deniz köşeye giden topu çeldi. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. 30. dakikada Celje ikinci golünü buldu. Sağ kanattan ceza sahasına giren Kucys'un arka direğe yerden gönderdiği topa Brnic gelişine vurdu ve fileleri havalandırdı: 2-0. 35. dakikada ev sahibi takım farkı 3'e yükseltti. Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahasına çevrilen top, Seslar'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda, Başakşehir savunmasında Ba'nın ters kafa vuruşunda top ağlara gitti: 3-0

Celje, karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 önde tamamladı. 51. dakikada Celje 4. golünü attı. Sol kanattan gelişen atakta Seslar'ın yerden gönderdiği topu ceza sahasında kontrol eden Kucys, boş pozisyonda yaptığı rahat vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 4-0. 55. dakikada gelişen Başakşehir atağında, Figueiredo sol kanattan ceza sahasına girdi. Brezilyalı oyuncunun çaprazdan sert şutunda topu kaleci çeldi. Ardından savunma topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı. 64. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Kemen'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Deniz'in sağ çaprazdan sert şutunu kaleci Rozman kornere çeldi.

75. dakikada Başakşehir farkı 3'e düşürdü. Sol kanattan ceza sahasına yapılan ortayı kontrol eden Piatek dönerek vurdu, kaleciden seken topu önünde bulan Pelkas meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-1. 77. dakikada Celje bir kez daha farkı 4'e yükseltti. Sol kanattan süratle atağa kalkan Brnic'in altı pas önüne gönderdiği topu Kucys gelişine yaptığı vuruşla filelere yolladı: 5-1. Celje, karşılaşmayı 5-1 kazandı.