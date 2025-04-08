Futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 8 Nisan Salı günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde futbolseverleri birbirinden heyecanlı maçlar bekliyor. Bugünkü maç takvimine göre Devler Ligi çeyrek final ilk maçları kapsamında toplam 2 maç oynanacak. Arsenal Real Madrid maçı ve Bayern Münih Inter maçı yanı sıra bugün oynanacak diğer maçların saati ve canlı yayın kanalları haberimizde. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 8 Nisan 2025 bugünkü maç programı…