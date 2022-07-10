İHA

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz, önceki akşam Yaz Konserleri çerçevesinde Bodrum Antik Tiyatro’da sahne aldı. Yeni albümünün şarkılarını ilk kez biletleri günler öncesinden tükenen Bodrum Antik Tiyatro’da hayranlarıyla birlikte seslendiren Matiz, Bodrumlulara unutulmaz bir gece yaşattı.

"BİLDİĞİM YOLDAN ŞAŞMAM"

Yeni şarkısı "Karakol"u hayranlarıyla birlikte seslendirirken duygulanan Mabel Matiz, "Kısa zamanda hepinizin şarkıyı bu kadar benimsemesi beni çok duygulandırdı. Şarkıyı yazalı 9 ay oldu. Bunca zaman nasıl içimde tuttum bilmiyorum. Bugüne kısmet oldu. Siz de hemen kucakladınız, sarmaladınız. Sağ olun... Bizi zora da koysalar, cana da koysalar bildiğim yoldan şaşmam." dedi.

Konser sonunda müzikseverlerin alkışlar eşliğinde sahneye geri dönen Mabel Matiz, "Karakol" şarkısını yeniden seslendirdi.

Fotoğraf: İHA