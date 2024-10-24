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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Lyon'da Lacazette'in golü VAR'a takıldı! - Futbol Haberleri

        Lyon'da Lacazette'in golü VAR'a takıldı!

        UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş deplasmanda Lyon ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 24. dakikasında ev sahibi ekipten Lacazette topu ağlarla buluştursa da, gol VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2024 - 23:20 Güncelleme: 24.10.2024 - 23:20
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        Lacazette'in golü VAR'a takıldı!
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        UEFA Avrupa Ligi'nin 3. hafta karşılaşmasında Lyon sahasında Beşiktaş'la kozlarını paylaştı.

        Mücadelenin 24. dakikasında Alexandre Lacazette takımını 1-0 öne geçirdi.

        Daha sonra pozisyon VAR'da incelendi ve Fransız oyuncunun ofsaytta olduğu tespit edilerek gol iptal edildi.

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