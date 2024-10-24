Lyon-Beşiktaş maçında önce penaltı sonra iptal kararı!
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş deplasmanda Lyon ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 27. dakikasında ev sahibi ekip penaltı kazanırken, VAR incelemesinin ardından pozisyonun dışarıda olduğu tespit edildi ve penaltı iptal edildi.
Giriş: 24.10.2024 - 22:58 Güncelleme: 24.10.2024 - 22:58
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. hafta karşılaşmasında Lyon sahasında Beşiktaş'la kozlarını paylaştı.
Mücadelenin 27. dakikasında Emirhan Topçu'nun Lacazette'e yaptığı müdahale sonrası Fransız ekibi, penaltı kazandı.
Daha sonra pozisyon VAR'da incelenirken, pozisyonun dışarıda olduğu tespit edildi ve penaltı iptal edildi.
Frikike dönen pozisyon sonrası hakem Harm Osmers, Emirhan Topçu'da sarı kart gösterdi.
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