Lyon - Beşiktaş maçı için nefesler tutuldu. Temsilcimiz, Lyon karşısında galip gelerek Avrupa Ligi'nde kötü gidişe dur demek istiyor. Karşılaşmaya sayılı günler kala, Lyon - Beşiktaş maçının ne zaman oynanacağı sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Öte yandan, Fransız emniyeti, Lyon-Beşiktaş karşılaşmasını 'çok yüksek riskli' statüsüne alırken, siyah-beyazlı taraftarların deplasmandaki mücadeleye girmesini yasaklandı. UEFA Avrupa Ligi’nde ilk 8 hedefini sürdüren siyah beyazlılar kalan maçlarını kazanarak bir üst tura çıkmak istiyor. Peki, Lyon - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş maçı hangi kanalda? İşte detaylar...