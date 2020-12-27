Biletli ilk gösterim 6 dakika sürdü

Sinema tarihine Lumiere Kardeşler olarak geçen Auguste Lumiere (1862 – 1954) ile Louis Lumiere (1864 - 1948) bundan tam 125 yıl önce ilk biletli film gösterimini gerçekleştirdi.
Lumiere Kardeşler, resim öğretmenliğini bıraktıktan sonra fotoğrafçılığa başlayan babaları Antonie Lumiere'den ışık tekniğini öğrendi.
Antonie Lumiere, Thomas Edison'un icat ettiği Kinetoskop adlı cihazı satın alarak oğullarının sinemayı başlatan kişiler olmaları yolunda ilk adımı attı.
Lumiere Kardeşler, Kinetoskop'un çektiği görüntüyü büyülterek bir perdeye yansıtmak için çalışmalara başladı.
Lumiere Kardeşler patenti 1895'te Léon Bouly tarafından alınan sinematograf ile 22 Mart 1895'te kalabalık bir kitleye ilk deneme gösterimini gerçekleştirdi.
Lumiere Kardeşler, Meksika gezisi sırasında gerçek bir düelloyu kameraya aldı. (Renklendirme sonraki yıllarda yapıldı)
Bundan 9 ay sonra ise Paris'teki Salon Indien Du Grand Cafe'deki sinema tarihinin ilk biletli gösterimini düzenlediler.
İlk biletli gösterimde izleyicilere 9 film sunuldu.
Tarihteki ilk sinema biletini alan 120 elit kişi film gösterimi için günlerce hazırlık yaparken 9 filmi 6 dakika 34 saniye içinde izleyip kafeden çıktı.
Filmlerin birinde trenin üzerlerine geldiğini sanan bazı izleyiciler, sandalyelerinden kalkarak salonu terk etmek istedi.
Lumiere Kardeşler, çıktıkları dünya turu çerçevesinde 1896'da İstanbul'a gelerek 'Haliç'in Panoraması', 'Boğaziçi Kıyılarının Panoraması', 'Türk Topçusu', 'Türk Piyadesinin Geçit Töreni' adlarını verdikleri filmleri çekti.
Daha sonra Rusya'ya geçen Lumiere Kardeşler, Rus Çarı II. Nikola'nın halkı selamlamasını çekiyordu. O anda tribün çökünce polis filme el koydu. O görüntüler, sinemanın ilk sansürü oldu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!