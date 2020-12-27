Biletli ilk gösterim 6 dakika sürdü 0:00 / 0:00

2019'da dünya çapında 42.5 milyar dolar hasılat elde eden sinema, bundan tam 125 yıl önce 120 kişinin izlediği ve toplam 6 dakika 34 saniye süren 9 filmle başladı. Lumiere Kardeşler, dünya turu sırasında geldikleri İstanbul'da da çekim yaptı

Sinema tarihine Lumiere Kardeşler olarak geçen Auguste Lumiere (1862 – 1954) ile Louis Lumiere (1864 - 1948) bundan tam 125 yıl önce ilk biletli film gösterimini gerçekleştirdi.



Lumiere Kardeşler, resim öğretmenliğini bıraktıktan sonra fotoğrafçılığa başlayan babaları Antonie Lumiere'den ışık tekniğini öğrendi.

Antonie Lumiere, Thomas Edison'un icat ettiği Kinetoskop adlı cihazı satın alarak oğullarının sinemayı başlatan kişiler olmaları yolunda ilk adımı attı.

Lumiere Kardeşler, Kinetoskop'un çektiği görüntüyü büyülterek bir perdeye yansıtmak için çalışmalara başladı.

Lumiere Kardeşler patenti 1895'te Léon Bouly tarafından alınan sinematograf ile 22 Mart 1895'te kalabalık bir kitleye ilk deneme gösterimini gerçekleştirdi.

Lumiere Kardeşler, Meksika gezisi sırasında gerçek bir düelloyu kameraya aldı. (Renklendirme sonraki yıllarda yapıldı)



Bundan 9 ay sonra ise Paris'teki Salon Indien Du Grand Cafe'deki sinema tarihinin ilk biletli gösterimini düzenlediler.

İlk biletli gösterimde izleyicilere 9 film sunuldu.

Tarihteki ilk sinema biletini alan 120 elit kişi film gösterimi için günlerce hazırlık yaparken 9 filmi 6 dakika 34 saniye içinde izleyip kafeden çıktı.

Filmlerin birinde trenin üzerlerine geldiğini sanan bazı izleyiciler, sandalyelerinden kalkarak salonu terk etmek istedi.

Lumiere Kardeşler, çıktıkları dünya turu çerçevesinde 1896'da İstanbul'a gelerek 'Haliç'in Panoraması', 'Boğaziçi Kıyılarının Panoraması', 'Türk Topçusu', 'Türk Piyadesinin Geçit Töreni' adlarını verdikleri filmleri çekti.

Daha sonra Rusya'ya geçen Lumiere Kardeşler, Rus Çarı II. Nikola'nın halkı selamlamasını çekiyordu. O anda tribün çökünce polis filme el koydu. O görüntüler, sinemanın ilk sansürü oldu.