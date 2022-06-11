Lüksemburg Türkiye Milli maç hangi kanalda yayınlanacak? Lüksemburg Türkiye maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? Muhtemel 11'ler

Milli maç hangi kanalda? Lüksemburg Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak?

Lüksemburg ile Türkiye Uluslar Ligi Grup C üçüncü mücadelesinde karşı karşıya geliyor. C grubunda 3'te 3 yapmak isteyen Türkiye galibiyet için mücadele verecek. Futbolseverler, milli maçın hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. İşte, Lüksemburg Türkiye milli maçı kanalı...

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