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Türkiye'nin iç ve batı bölgelelerinde bu sabah etkili olmaya başlayan sağanak ve lodos İzmir çok sayıda su baskınlarına da nedne oldu. Kentin Karşıyaka ilçesinde sağanak ve etkili olan lodos nedeniyle denize yakın sitelerdeki apartmanların otoparkları ve caddelerini su bastı.
YAĞMUR SUYU TAŞIMA KANALI TIKALI ÇIKTI
DHA'nın haberine göre, kentte saat 03.00 sıralarında başlayan etkili yağmurda birçok yeri su bastı. Yağmur suyu taşıma kanallarının tıkalı olması nedeniyle Karşıyaka ilçesinin Mavişehir Mahallesi'nde, lodosla birlikte denize yakın sitelerdeki apartmanların otoparkları, bahçeleri sular altında kaldı.
YARDIMA İTFAİYE VE BELEDİYE EKİPLERİ KOŞTU
Araçlar yarıya kadar suya battı. Sabah iş yerlerine gitmek için kalkanlar, evlerinden çıkamadı. İtfaiye ve belediyeye ait araçlar, suları tahliye etmeye başladı. Araçların bir kısmı çekiciler tarafından çekildi. Cadde ve sokaklar da yağmur sularıyla doldu. Meteorolojiden alınan bilgiye göre İzmir'de yağmurun gün boyu etkili olması bekleniyor.
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