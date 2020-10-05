Lüks araç alev aldı, son anda atladılar

DHA

İstanbul'un Silivri ilçesinde lüks araç alevlere teslim oldu, araç içindeki 2 kişi son anda kendilerini dışarı atarak kurtuldu.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Lüks otomobilin sürücüsü seyir halindeyken araçtan dumanların yükseldiğini gördü.

Otomobil sürücüsü alev alan aracını hemen yol kenarına çekti. Yanındaki yolcu ile birlikte son anda araçtan çıkabilen sürücü, alev alev yanan otomobile yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştıysa da başarılı olamadı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç yangınına müdahale etti. Ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle trafik bir süre tek şeritten verildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.