Luis Rubiales serbest bırakıldı!

İspanya haber ajansı EFE'nin güvenlik kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, Dominik Cumhuriyeti'nden dönüşünde Madrid Adolfo Suarez-Barajas Havalimanı'nda uçaktan indirilerek gözaltına alınan Rubiales'in, hakkındaki yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili olarak Jandarma Merkez Operasyon Birimi'nin (UCO) havalimanındaki ofisine götürüldüğü ifade edildi.

UCO tarafından kimlik tespitinin ardından ifadesi alınan Rubiales'in cep telefonlarına el konulduğu ve daha sonra serbest bırakıldığı açıklandı. Rubiales'in önümüzdeki günlerde, hakkındaki soruşturmayı yürüten mahkeme tarafından ifade vermeye çağırılması bekleniyor.

Madrid'in Mahadahonda ilçesindeki 4 Nolu Asliye Hukuk Mahkemesi'nin başlattığı soruşturma kapsamında Rubiales, 2020-2022 yılları arası başta olmak üzere başkan olduğu dönemde RFEF ile bağlantılı bazı sözleşmelerde bir inşaat firmasından 3,8 milyon avro temin etmek ve diğer işlerden de toplamda 530 bin avro olduğu tahmin edilen komisyon almakla suçlanıyor.