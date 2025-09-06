Habertürk
        Luis de La Fuente'den Arda Güler ve Lamine Yamal yanıtı! - Futbol Haberleri

        Luis de La Fuente'den Arda Güler ve Lamine Yamal yanıtı!

        İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, "Eminim ki güzel bir atmosfer olacak. Ama biz buna hazırlıklı durumdayız" dedi. Deneyimli çalıştırıcı ayrıca Arda Güler ve Lamine Yamal'la ilgili de konuştu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2025 - 20:36 Güncelleme: 06.09.2025 - 20:36
        Arda Güler ve Lamine Yamal yanıtı!
        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında yarın saat 21.45’te Konya’da Türkiye ile karşılaşacak İspanya Milli Futbol Takımı’nda Teknik Direktör Luis de la Fuente, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Hazırlık süreçlerinin devam ettiğini söyleyen İspanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktör Luis de la Fuente, "Son antrenman bizim için çok önemli. Bazı ayrıntılara bakacağız. Oyuncuların yorgunluk durumu önemli. Oyuncuların toparlanma seviyeleri önemli. Bütün bunları değerlendirdikten sonra bir karar vereceğiz. Ferran tabii ki de çok önemli bir oyuncu ama dediğim gibi birçok kriter var. Bu kriterleri gözeterek bir karar vermeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

        "BU SEVİYEDE OYNAMAYA ALIŞKINIZ"

        İspanyol gazetecinin yarınki atmosferle ilgili burada oluşabilecek baskıyla ilgili sorusuna Luis De La Fuente, "Yarın burada çok büyük bir maç oynanacak. Bu ülkedeki insanların futbola, ülkelerine ne kadar tutkulu olduklarını hepimiz çok iyi biliyoruz. Ama biz geçen yaz Almanya'da bir Euro 2024 tecrübesi yaşadık. Orada baskı seviyesi, yoğunluk seviyesi olarak çok zor maçlara çıktık ve buna alışkınız. Bu seviyede oynamaya alışkınız. Yarın eminim ki güzel bir atmosfer olacak. Ama biz buna hazırlıklı durumdayız" şeklinde konuştu.

        Alvaro Morata ile ilgili soruya Luis De La Fuente, "Rolünü gayet iyi biliyor. Oyun planınız için çok önemli bir oyuncu. Oyuncu özelliklerini bir kenara bırakıyorum. Kariyeri ülkede, ülke futbolun da tuttuğu yer bizim için çok önemli. Her şeyden önce kaptanımız ve bütün ülkenin ona çok büyük bir saygı göstermesi gerekiyor. Bunu kendimize hatırlatmamız gerekiyor. Onunla ilgili hissettiğim duygu kendisiyle, takıma verdikleriyle, takıma olan katkısıyla gurur duyuyorum" diye cevapladı.

        "DÜNYANIN EN İYİ OYUNCULARI"

        Böyle bir oyuncu grubunun hocalığını yaptığı için gurur duyduğunu ifade eden Fuente, "Bunu bir ayrıcalık olarak görüyorum. Bu söyleyeceklerim tabii ki de benim kişisel fikrim. Bana kalırsa benim kişisel fikrim de benim oyuncu grubum gerçek. Dünyanın en iyi oyuncuları. Tabii ki de bütün ülkelere, Türkiye'ye, diğer ülkelere sonsuz saygım var. Benim kişisel takip penceremden ben bunu böyle görüyorum. Çok da büyük bir saygıyı hak ediyorlar. Tabii ki de geliştirmemiz gereken birçok nokta var. Ama bu oyuncu grubunun gerçekten dünyanın iyisi olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

        "İKİSİ DE ÇOK DEĞERLİ, İKİSİ DE ÇOK GENÇ"

        Lamine Yamal ve Arda Güler kıyaslamasıyla ilgili İspanyanın teknik direktörü, "İkisi de harika oyuncular. Hala çok gençler. İkisinin de çok büyük potansiyelleri var. Bizim tarafımızda tabii ki de Lamine gibi bir oyuncuya sahip olduğumuz için biz çok şanslıyız. Hala geliştirebileceği birçok özellik var. Ama dediğim gibi ikisi de çok değerli, ikisi de çok genç."

        Yazı Boyutu
        Habertürk Anasayfa