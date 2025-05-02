Ludus Ensemble konseri Pera Müzesi'nde

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, klasik müziğin güncel yorumcularını konuk ettiği Pera Klasikleri konserlerinde Mayıs ayında Ludus Ensemble’ı ağırlıyor. Banu Selin Aşan, Eylül Umay Taş, Filip Kowalski ve Çağlayan Çetin’den oluşan topluluk, Pera Müzesi’nde gerçekleşecek konserde Schubert’in eserlerinden oluşan bir seçkiyi seslendirecek.

2013 yılında kurulan ve ismini Latince “oyun” anlamına gelen “ludus” kelimesinden alan Ludus Ensemble, dünyanın farklı coğrafyalarından ve zaman dilimlerinden bestecilerin eserlerini yorumlayarak müzikseverlerin beğenisini topluyor.

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Pera Müzesi Oryantalist Resim Koleksiyonu’ndan bir seçkiyi sanatseverlerle buluşturan Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar sergisinin yer aldığı salonda 10 Mayıs Cumartesi saat 19.30’da gerçekleşecek konser, dinleyenleri tarihi ve büyülü bir atmosfer içerisinde müzikal bir yolculuğa çıkaracak.

Ludus Ensemble

Banu Selin Aşan (Keman)

Eylül Umay Taş (Keman) Filip Kowalski (Viyola) Çağlayan Çetin (Viyolonsel)