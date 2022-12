Ludovico Einaudi Şubat'ta İstanbul'da

Günümüzün klasik ve deneysel müziğin en büyük temsilcisi piyanist-besteci Ludovico Einaudi, “Underwater Tour” kapsamında iki gece üst üste Zorlu PSM’de müzikseverlerle buluşacak. Avrupa’nın en çok satan piyanisti ve bestecilerinden biri haline gelen Ludovico Einaudi 8 Şubat akşamı gerçekleştirilecek konserinin biletlerinin aylar önce tükenmesinin ardından yoğun istek üzerine 7 Şubat akşamı da Turkcell Sahnesi’ne konuk oluyor.

Müzik eleştirmenleri tarafından eski ve yeni arasındaki ilişkiyi değiştiren müzisyen olarak anılan Ludovico Einaudi, “Una Mattina”, “Diario Mali” albümlerinin ardından, yedinci stüdyo albümü “Divenire” için Liverpool Kraliyet Filarmoni Orkestrası’yla yaptığı iş birliğiyle müzik dünyasında büyük ses getirdi. 2009 yılında yayımlanan “Nightbook”, 2013 yılında “In a Time Lapse”i, Mart 2019'da ' Seven Days Walking' albümleriyle başarısını sürdürdü ve müzik eleştirmenlerinden tam not aldı. 'The Father' ve 'Nomadland' gibi 2020'ye damgasını vurarak Oscar ve Altın Küre'de büyük başarı yakalayan filmlerin müziklerine de imza attı. Ludovico Einaudi, pandeminin yarattığı sessiz, dış müdahalesiz ve akışkan dünyadan ilham alarak yarattığını söylediği solo albümü 'Underwater'ı yayınlayarak müziğine kattığı daha samimi ve etkileyici boyutu Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde 7-8 Şubat 2023 tarihlerinde iki gece üst üste müzikseverlerle tanıştıracak.