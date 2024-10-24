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        Haberler Dünya Lübnan'daki çatışmalarda 5 İsrail askeri daha öldü | Dış Haberler

        Lübnan'daki çatışmalarda 5 İsrail askeri daha öldü

        İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda 5 askerinin daha öldüğünü duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 22:37 Güncelleme: 24.10.2024 - 22:37
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        Lübnan'da 5 İsrail askeri daha öldü
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        Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda 5 askerin öldüğü, 4'ü ağır 7 askerin de ağır yaralandığı ifade edildi.

        Karadan işgalin başladığı 30 Eylül'den bu yana Lübnan'daki çatışmalarda ölen İsrail askeri sayısı 24 oldu.

        İsrail ordusu, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirmişti.

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        #lübnan
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