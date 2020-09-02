GRAFİKLİ - Lübnan'da Müslümanlar ile Hristiyanların üzerinde mutabık kaldığı sıra dışı siyasi figür: Mustafa Edib

AA

Lübnan'da, başkent Beyrut'ta binlerce ton amonyum nitratın infilak etmesiyle yaşanan felakete karşı tepkilerin istifaya zorladığı Hassan Diyab'ın hükümeti yerine her zaman gibi yenisinin aylar sonra kurulabileceği bekleniyordu.

Çünkü Müslüman ve Hristiyan dinlerinin farklı mezheplerine mensup Lübnanlı siyasi güçler, kendi çıkarları ile desteklendikleri bölgesel ve uluslararı güçlerin talepleri arasında hemen hemen her konuda anlaşmalığa düşebiliyor.

Ancak Cumhurbaşkanlığının geçen hafta, yeni hükümeti kurma görevi için parlamentodaki siyasi grupların liderleriyle istişare görüşmelerini duyurmasının ardından Sünni eski başbakanların önerisi olarak Mustafa Edib'in ismi öne çıktı.

Edib, önceki gün Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın gerçekleştirdiği istişarelerde de Sünni Müstakbel Hareketi, Şii Hizbullah, Şii Emel Hareketi, Hristiyan Özgür Yurtsever Hareketi ve Dürzi İlerlemeci Sosyalist Partisi'nin oluşturduğu 90 milletvekilinin desteğini aldı.

Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi'ne mensup 16 vekilin dışındaki siyasi Müslüman ve Hristiyan grupların desteğiyle hükümeti kurma görevini alan Mustafa Edib, böylece ülke siyasetinin tarihinde kısa sürede bu desteği alan nadir isimlerden biri oldu.

Ülkede yıllarca siyasetin görünmez yüzlerinden biri olarak yaptığı danışmanlık hayatından sonra 7 yıldan beri Almanya'da Büyükelçi olarak Lübnan'ı temsil eden Mustafa Edib, hakkında çok bilgi olmamakla birlikte başbakan olarak halkın karşısına sürpriz isim olarak çıktı.

- Mustafa Edib kimdir?

Mustafa Edib, Lübnan'ın kuzeyinde yer alan Trablusşam kentinde 1972 yılında Sünni bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

Hukuk ve siyaset bilimi alanlarında doktora yapan Mustafa Edib, 2000 yılında Lübnan Üniversitesi'nde akademisyen olarak göreve başladı.

2000 yılında eski Başbakan Necib Mikati'nin danışmanı oldu ve bu görevi, diplomatik temsilci olarak atandığı 2013 yılına kadar sürdürdü.

Mustafa Edib, yıllarca Mikati'nin danışmanı olarak görev yapmış olsa da ülkedeki siyasi gruplardan herhangi birisine mensubiyeti yok.

Lübnan ve Fransa'daki çeşitli üniversitelerde uluslararası hukuk alanında akademisyenlik yapan Edib, 18 Temmuz 2013'ten beri Lübnan'ın Berlin Büyükelçisi olarak görev yapıyor.

"Lübnan Uluslararası Hukuk Derneği" ve "Lübnan Siyaset Bilimi Derneği" başkanlığı görevini sürdüren Edib'in, "Fransa Üniversiteleri Mezunları Derneği" ve "Uluslararası Anayasa Hukuku Derneği" gibi kuruluşlarda da üyeliği var.

Fransa vatandaşlığı olan Mustafa Edib, Flavia Di Amato isimli Fransız bir kadınla evli ve 5 çocuk babasıdır.

- Lübnan'daki yönetim şekli

Lübnan anayasası uyarınca ülke yönetimi Müslümanlar ile Hristiyanlar arasında yarı yarıya paylaşılıyor.

Ülke anayasasına göre Cumhurbaşkanı Maruni Hristiyan, Başbakan Sünni ve Meclis Başkanı ise Şiilerden seçiliyor.

Lübnan'daki farklı dinleri ve mezhepleri karşı karşıya getiren iç savaşı 1989 yılında sonlandıran Taif Antlaşması gereğince, Lübnan meclisindeki 128 sandalye Müslümanlar ve Hristiyanlar arasında yarı yarıya paylaştırılıyor.