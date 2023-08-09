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        Haberler Dünya Lübnan 'Barbie' filmini eşcinselliği teşvik ettiği gerekçesiyle yasakladı

        Lübnan 'Barbie' filmini eşcinselliği teşvik ettiği gerekçesiyle yasakladı

        Lübnan Kültür Bakanı Muhammed Murtaza, 'Barbie' adlı filmin ülkede yasaklandığını duyurdu. Murtaza, filmin 'eşcinselliği ve cinsel dönüşümü teşvik ettiğini' ve 'aile kurumunun önemini azaltarak inanç ve ahlak değerleriyle çeliştiği' öne sürdü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2023 - 22:09
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        'Barbie' Lübnan'da yasaklandı
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        Bakan Murtaza, ABD yapımı Barbie filminin 'ahlaki ve dini" değerlere aykırı olduğu ve eş cinselliği öne çıkardığı gerekçesiyle vizyona girmeyeceğini belirtti.

        Hükümette Hizbullah'ın kontenjanından seçilen Murtaza, Lübnan'da yakın zamanda gösterime girmesi planlanan "Barbie" filmi hakkında yazılı açıklama yaptı.

        Lübnan resmi ajansı NNA'da yayımlanan açıklamaya göre Murtaza, ABD yapımı filmin Lübnan'daki dini ve ahlaki değerlerle örtüşmediğini, eş cinselliği öne çıkardığını, aile ve evlilik değerlerinin altını oyduğunu vurguladı.

        Filmin özellikle çocuklar ve gençler üzerinde olumsuz etkilere yol açabileceği kanaatine varıldığını belirten Murtaza, filmin gösterime girmemesi için Lübnan İçişleri Bakanlığı'na ilgili kararın gönderildiğini kaydetti.

        İçişleri Bakanı Bassam Mawlawi de buna karşılık, bakanlığa bağlı olan ve geleneksel olarak sansür kararlarından sorumlu olan Sansür Komitesi'nden filmi incelenmesini istedi.

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