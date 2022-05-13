LPG ile tüp dolduran istasyona rekor ceza istendi

İHA

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çermik ilçesinde faaliyet gösteren bir petrol istasyonunda Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) pompasından mutfak tüplerine dolum yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Konu ile ilgili yapılan araştırma ve takip sonucunda, yakıt istasyonuna gelen bir otomobilin bagaj kısmında bulunan 2 adet 12 kilogramlık mutfak tüpüne LPG oto gaz pompasından gaz basmaya yarayan aparat ile dolum yapıldığı tespit edildi.

Söz konusu petrol istasyonu hakkında, 5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu gereğince, 835 bin TL'ye kadar idari para cezası uygulanmak üzere tanzim edilen tutanak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) gönderildi.