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        LÖSEV'li çocuklar doğanın tadının çıkardı

        Kocaeli'de LÖSEV'li çocuklar bir araya gelerek aileleriyle birlikte şehir gürültüsünden uzaklaşıp doğanın ve temiz havanın tadını çıkararak moral buldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 13:44 Güncelleme: 28.08.2024 - 13:44
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          Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün organizasyonunda tedavisi tamamlanan ve devam eden LÖSEV'li minik çocuklar Ormanya’da bir araya geldi.

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          Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'na (LÖSEV) kayıtlı olan bireylerin katıldığı etkinlikte çocuklar, doğanın ve temiz havanın tadını çıkardı. Çocukluk çağında en sık karşılaşılan kanser türü olan lösemi konusunda bilinçlendirmek, farkındalık kazandırmak ve toplum duyarlılığını arttırmak amacıyla gerçekleştirilen atölyelerde aileler ve çocukları; düşümde drama, halat çekme, çuval yarışı ve bedenden oyuna etkinliklerini yaptı. Çeşitli aktivitelerle eğlenme fırsatı yakalayan aileler tanışıp sohbet etme ve tecrübelerini paylaşma fırsatı buldu.

        • 3

          Etkinlik sonrası Ormanya’yı keşfetme fırsatı bulan çocuklar, aileleri ile ağaçların gölgesinde yürüyerek, şehir gürültüsünden uzaklaşıp birçok bitki ve hayvan türünü görme fırsatı yakaladı.

        • 4

          Etkinliğe katılan LÖSEV İstanbul İl Koordinatörü Ayşe Ertuğrul, LÖSEV ailesi olarak aileler ve çocuklarıyla Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda bir araya geldiklerini belirterek, "Çocuklarımıza ve ailelerine hep birlikte eğlenceli anlar yaşatmak için buradayız. Bu etkinliklerimizin amacı yaz döneminde çocuklarımızla bir araya gelmek, onlara moral verebilmek. Bir taraftan da LÖSEV farkındalığını arttırmak için bu tür etkinlikleri düzenliyoruz. Birçok farklı etkinliklerimiz oluyor. Biz kocaman bir aileyiz. Her aşamada yanlarındayız. Büyükşehir belediyemiz bu etkinlikte bizim yanımızda oldu. Her türlü desteği bize sağladı, kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

        • 5

          Etkinliğe katılan ailelerden Gülsen Örs, "Etkinlik sayesinde ailelerimizle, çocuklarımızla ve yetişkin hastalarımızla tanıştık. İnanılmaz mutluluk duyuyorum. Bu etkinlikler bizlere çok iyi geliyor. Bu etkinlikler sayesinde ailelerimizle tanışıyoruz, birbirimize destek oluyoruz. Birbirimize nasıl fayda sağlayacağımızı konuşarak geçiriyoruz. Büyükşehirin destek olduğu bu etkinlikler bize çok fayda sağlıyor" diye konuştu.

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