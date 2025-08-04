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        Haberler Magazin Loni Anderson hayatını kaybetti

        Loni Anderson hayatını kaybetti

        'WKRP in Cincinnati', 'Partners in Crime' ve 'Easy Street' gibi bir çok dizinin başrol oyuncusu olan Loni Anderson, 79 yaşında hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2025 - 09:45 Güncelleme: 04.08.2025 - 09:45
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        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
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        ABD'li oyuncu Loni Anderson'dan acı haber geldi. Anderson, 79 yaşında hayata veda etti. Oyuncu, yarın 80 yaşına basacaktı.

        Loni Anderson'ın halkla ilişkiler sorumlusu olan Cheryl J. Kagan, Anderson'un uzun süren bir hastalığın ardından Los Angeles'taki bir hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

        LONI ANDERSON HAKKINDA

        Oynadığı dizilerle 3 Altın Küre adaylığı ve 2 Emmy adalığı alan Loni Anderson, 1983 yapımı yarış arabası komedisi Stroker Ace'de başrol oynadığı çekim sırasında, rol arkadaşı Burt Reynolds'a aşık oldu. İkili, evlendikten sonra Quinton adında bir erkek çocuk evlat edindi. Daha önce verdiği bir röportajda Reynolds'ın uyuşturucu etkisi altındayken, kendisine fiziksel şiddet uyguladığını söyleyen Anderson, 1994'te Reynolds ile evliliklerini sonlandırmasının ardından Anderson, Bruce Hasselberg, Ross Bickell ve ardından Bob Flick ile evlendi.

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        #Loni Anderson

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