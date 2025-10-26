Habertürk
        Lodos etkili olacak! Bozcaada ve Gökçeada seferlerine fırtına iptali

        İstanbul Valiliği, Marmara Bölgesi'nin güneyinde yarın sabahtan itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini bildirdi. Öte yandan Kuzey Ege'de etkili fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında yarın yapılması planlanan feribot seferlerinin bazıları iptal edildi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 19:38 Güncelleme: 26.10.2025 - 19:38
        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Marmara'nın güneyinde rüzgarın 27 Ekim Pazartesi sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı (lodos) yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (saatte 50-75 kilometre hızla) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.

        Kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar ve benzeri olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

        BAZI SEFERLER İPTAL EDİLDİ

        Kuzey Ege'de etkili fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında yarın yapılması planlanan feribot seferlerinin bazıları iptal edildi.

        Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada hattında olumsuz hava koşullarından dolayı, Kabatepe'den saat 13.00 ve 17.00, Gökçeada'dan saat 11.00 ve 15.00 seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

        Geyikli-Bozcaada hattında ise Geyikli'den saat 11.00 ve 15.00, Bozcaada'dan 10.00 ve 14.00 seferlerinin iptal edildiği ifade edilen açıklamada, Gökçeada'dan 07.00 ve 19.00, Kabatepe'den 09.00 ve 21.00, Bozcaada'dan 07.00 ve 18.00, Geyikli'den 08.00 ve 19.00 seferlerinin yapılacağı kaydedildi.

