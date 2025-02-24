Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        63
        Fenerbahçe
        FB
        57
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        46
        Beşiktaş
        BJK
        41
        ikas Eyüpspor
        EYP
        40
        Göztepe
        GÖZ
        35
        Rams Başakşehir
        İBFK
        33
        Trabzonspor
        TS
        32
        Kasımpaşa
        KSM
        31
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        31
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        30
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        30
        Gaziantep FK
        GFK
        29
        Tümosan Konyaspor
        KON
        25
        Net Global Sivasspor
        SVS
        24
        Bellona Kayserispor
        KYS
        24
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        23
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        13
        Adana Demirspor
        ADS
        3
        Haberler Spor Futbol İngiltere Liverpool şampiyonluğa koşuyor! - Futbol Haberleri

        Liverpool şampiyonluğa koşuyor!

        Avrupa'nın en büyük 5 ligi olarak kabul edilen İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1'de heyecan bu hafta sonu oynanan maçlarla devam etti. İngilter'de lider Liverpool, en yakın takipçisi Arsenal ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 11'e çıkardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 11:33 Güncelleme: 24.02.2025 - 11:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Liverpool şampiyonluğa koşuyor!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga) ve İtalya'daki (Serie A) maçlara hafta sonu devam edildi.

        İngiltere'de Liverpool, İspanya'da Barcelona, İtalya'da Inter, Almanya'da Bayern Münih ve Fransa'da Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

        LIVERPOOL PUAN FARKINI AÇIYOR

        Premier Lig lideri Liverpool, deplasmanda son şampiyon Manchester City'yi Muhammed Salah ve Dominik Szoboszlai'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.

        Bu sezon üst düzey performansını sürdüren Salah, tüm kulvarlarda 38 maçta 30 gol ve 21 asiste ulaştı. Ligde 11 maçta hem gol hem asist katkısı veren Salah, Lionel Messi'nin LaLiga'da bu performansı gösterdiği 2014-2015 sezonundan beri Avrupa'nın 5 büyük liginde aynı sezon bunu başaran ikinci oyuncu oldu.

        REKLAM

        Zirve takipçilerinden Arsenal, West Ham United'a 1-0 mağlup oldu ve evindeki ilk yenilgisini yaşadı.

        Newcastle United ise sezonun sürpriz takımı Nottingham Forest'ı ağırladığı mücadeleden 4-3 galip ayrıldı.

        Ligin 26. haftasında Liverpool, 64 puan ve maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Liverpool'un ardından Arsenal 53, Nottingham Forest 47, Manchester City ve Newcastle United 44'er puanla sıralandı.

        BARCELONA AVERAJLA LİDER

        LaLiga'da lider Barcelona, Las Palmas deplasmanında Dani Olmo ve Ferran Torres'in golleriyle 2-0 kazandı ve art arda 5. galibiyetini aldı.

        Son şampiyon Real Madrid, sahasında Girona'yı 2-0 yenerek üç haftalık galibiyet özlemine son verdi. Madrid ekibinde milli futbolcu Arda Güler, yedekler arasında yer aldı.

        Zirve takipçilerinden Atletico Madrid ise Valencia'ya konuk olduğu maçı 3-0 kazandı.

        Sezonun iddialı takımlarından Athletic Bilbao da evinde Valladolid'i 7-1 gibi farklı bir skorla geçti.

        Ligde 25. hafta sonunda 54 puan toplayan Barcelona, averajla Real Madrid'in önünde zirvede yer aldı. Atletico Madrid 53 ve Athletic Bilbao 48 puanla iki takımı takip etti.

        REKLAM

        INTER ZİRVEYİ ELE GEÇİRDİ

        Serie A'da Inter, Napoli'nin kaybettiği haftada Genoa'yı Lautaro Martinez'in golüyle 1-0 yenerek zirveyi ele geçirdi.

        Ev sahibi Inter'de 65. dakikada oyuna dahil olan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, galibiyet golünün asistini yaptı.

        Como deplasmanında 2-1 yenilerek liderliği kaybeden Napoli'nin galibiyet hasreti 4 haftaya çıktı.

        Zirve takibini sürdüren Atalanta, deplasmanda Empoli'yi 5-0 mağlup etti.

        Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın 90 dakika görev aldığı Juventus ise Cagliari'ye konuk olduğu maçtan 1-0 galip ayrıldı.

        Ligin 26. haftasında Inter, 57 puanla liderlik koltuğuna yerleşti. Inter'i Napoli 56, Atalanta 54 ve Juventus 49 puanla izledi.

        B.MÜNİH PUAN FARKINI KORUDU

        Bundesliga'da lider Bayern Münih, konuk ettiği Eintracht Frankfurt'u Michael Olise, Hiroki Ito, Jamal Musiala ve Serge Gnabry'nin golleriyle 4-0 yendi.

        Konuk ekipte maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Can Uzun, ilk devrede görev yaptı.

        Son şampiyon Bayer Leverkusen, Holstein Kiel deplasmanında 2-0 kazanarak iki haftalık galibiyet özlemini sonlandırdı.

        REKLAM

        Borussia Dortmund ise Sehrou Guirassy'nin 4 golle yıldızlaştığı maçta Union Berlin'i 6-0 yenerek haftanın en farklı galibiyetine imza attı. Ev sahibi Dortmund'da milli oyuncu Salih Özcan, 84. dakikada oyuna girdi.

        Ligin 23. haftasında 58 puana ulaşan Bayern Münih, Bayer Leverkusen (50) ve Eintracht Frankfurt'un (42) önünde liderliğini sürdürdü.

        PSG'DEN ÜST ÜSTE 4. GALİBİYET

        Ligue 1 lideri PSG, deplasmanda Olimpik Lyon'u Achraf Hakimi (2) ve Ousmane Dembele'nin golleriyle 3-2 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı.

        Auxerre deplasmanında 3-0 mağlup olan zirvenin en yakın takipçisi Olimpik Marsilya'nın 3 maçlık galibiyet serisi bitti.

        Üst sıralarda yer alma mücadelesi veren Nice, sahasında Montpellier'yi 2-0 ile geçerek peş peşe üçüncü galibiyetine ulaştı.

        Haftanın öne çıkan mücadelesinde ise Lille, konuk ettiği Monaco'yu 2-1 yendi.

        Namağlup PSG'nin 23 hafta sonunda 59 puanla lider olduğu Ligue 1'de Marsilya 46, Nice 43 ve Lille 41 puan topladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        İnan Kıraç vakası
        İnan Kıraç vakası
        Türkiye dün gece dondu! 2 ilçe -32.6'yı gördü!
        Türkiye dün gece dondu! 2 ilçe -32.6'yı gördü!
        Şehir eşkıyaları iş insanını kaçırdı!
        Şehir eşkıyaları iş insanını kaçırdı!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Derbide goller yabancılardan!
        Derbide goller yabancılardan!
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Zelenskiy: Ukrayna'yla gurur duyuyorum
        Zelenskiy: Ukrayna'yla gurur duyuyorum
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        İşte dünyanın en eski yemek tarifleri!
        İşte dünyanın en eski yemek tarifleri!
        Kedisi de yanındaydı... Uyuyakaldığı otomobilde can verdi!
        Kedisi de yanındaydı... Uyuyakaldığı otomobilde can verdi!
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Şambrellerle 3 metrelik çukura uçtular!
        Şambrellerle 3 metrelik çukura uçtular!
        'Aile Yılı' kapsamında THY ailelere yüzde 15 indirim uygulayacak
        'Aile Yılı' kapsamında THY ailelere yüzde 15 indirim uygulayacak
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!
        Icardi'nin sevgilisi Dolmabahçe'de
        Icardi'nin sevgilisi Dolmabahçe'de
        Eve alkollü gelen kocayla kanlı kavga!
        Eve alkollü gelen kocayla kanlı kavga!
        Alice Weidel: "Aşırı sağ popülizmin yüzü"
        Alice Weidel: "Aşırı sağ popülizmin yüzü"
        Avrupalı üreticilere 2025 uyarısı
        Avrupalı üreticilere 2025 uyarısı
        Habertürk Anasayfa