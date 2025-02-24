Liverpool şampiyonluğa koşuyor!

Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga) ve İtalya'daki (Serie A) maçlara hafta sonu devam edildi.

İngiltere'de Liverpool, İspanya'da Barcelona, İtalya'da Inter, Almanya'da Bayern Münih ve Fransa'da Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Premier Lig lideri Liverpool, deplasmanda son şampiyon Manchester City'yi Muhammed Salah ve Dominik Szoboszlai'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.

Bu sezon üst düzey performansını sürdüren Salah, tüm kulvarlarda 38 maçta 30 gol ve 21 asiste ulaştı. Ligde 11 maçta hem gol hem asist katkısı veren Salah, Lionel Messi'nin LaLiga'da bu performansı gösterdiği 2014-2015 sezonundan beri Avrupa'nın 5 büyük liginde aynı sezon bunu başaran ikinci oyuncu oldu.

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Zirve takipçilerinden Arsenal, West Ham United'a 1-0 mağlup oldu ve evindeki ilk yenilgisini yaşadı.

Newcastle United ise sezonun sürpriz takımı Nottingham Forest'ı ağırladığı mücadeleden 4-3 galip ayrıldı.

Ligin 26. haftasında Liverpool, 64 puan ve maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Liverpool'un ardından Arsenal 53, Nottingham Forest 47, Manchester City ve Newcastle United 44'er puanla sıralandı.

BARCELONA AVERAJLA LİDER