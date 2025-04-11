Liverpool, Mohamed Salah'ı resmen duyurdu!

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Liverpool, Muhammed Salah ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

32 yaşındaki Salah, Liverpool ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Salah, Liverpool ile çıktığı 393 maçta 243 gol ve 111 asistlik performans sergiledi. Mısırlı yıldız bu sezon ise görev aldığı 45 maçta 32 gol ve 22 asist ile oynadı.

İmza sonrası konuşan Mısırlı yıldız şunları söyledi; "Elbette çok heyecanlıyım. Harika bir takımımız var. Eskiden de harika bir takımımız vardı. Yeni sözleşmeyi imzaladım çünkü başka kupalar kazanma şansımız olduğunu ve futbolun tadını çıkarabileceğimizi düşünüyorum. Harika, burada en iyi yıllarımı geçirdim. Sekiz yıl oynadım, umarım 10 yıl olur. Burada hayatımın tadını çıkarıyorum, futbolun tadını çıkarıyorum. Kariyerimin en iyi yıllarını burada geçirdim. Taraftarlara şunu söylemek istiyorum, burada olmaktan çok, çok mutluyum. Buraya imza attım çünkü birlikte birçok büyük kupa kazanabileceğimize inanıyorum. Bizi desteklemeye devam edin, elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve umarım gelecekte daha fazla kupa kazanırız" ifadelerini kullandı.