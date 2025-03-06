Liverpool deplasmanda PSG'yi devirdi: Devler Ligi'nde gecenin sonuçları!
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool, deplasmanda PSG'yi 1-0 mağlup etti. İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları...
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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 4 mücadele oynandı. Geceye PSG-Liverpool mücadelesi damga vurdu. PSG, karşılaşmayı 27 şutta 10 isabetle tamamladı. Liverpool ise 2 şutta 1 isabet buldu ve maçı 1-0 kazandı!
İşte Şampiyonlar Ligi'nde diğer maçların sonuçları:
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PSG: 0 - LIVERPOOL: 1
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Paris Saint-Germain, sahasında Liverpool ile karşı karşıya geldi. Parc des Princes'teki mücadelede kazanan 1-0'lık skor ile Liverpool oldu.
İngiliz temsilcisine galibiyeti getiren golü 87. dakikada Harvey Elliott attı.
PSG, karşılaşmayı 27 şutta 10 isabetle tamamladı. Liverpool ise 2 şutta 1 isabet buldu ve maçı 1-0 kazandı!
İki takım gelecek hafta rövanş mücadelesinde İngiltere'de kozlarını paylaşacak. 11 Mart Salı günkü rövanş maçı Anfield'da oynanacak.
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FEYENOORD: 0 - INTER: 2
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Inter, Feyenoord deplasmanına konuk oldu. Inter, mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
İtalyan ekibi, 38. dakikada Marcus Thuram'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Inter, Lautaro Martinez'in 50. dakikada attığı golle skoru 2-0'a getirdi.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Inter maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, mücadeleyi yedek kulübesinde başladı ve 81. dakikada oyuna dahil oldu.
Bu sonucun ardından Inter, sahasında oynayacağı rövanş karşılaşması öncesi önemli bir avantaj elde etti. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 11 Mart Salı günü İtalya'da oynanacak.
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BAYERN MUNIH: 3 - BAYER LEVERKUSEN: 0
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Alman ekipleri Bayern Münih ile Leverkusen karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi Bayern Münih oldu.
Bayern Münih'e taraftarının önünde galibiyeti getiren golleri 9 ve 75. (p) dakikada Harry Kane, 54. dakikada Jamal Musiala kaydetti.
Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih, Xabi Alonso'lu Leverkusen karşısındaki bu galibiyetin ardından rövanş öncesinde turun kapısını büyük ölçüde araladı.
Leverkusen, 11 Mart Salı günü Bayern Münih'i BayArena'da ağırlayacak.
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BENFICA: 0 - BARCELONA: 1
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Portekiz ekibi Benfica ile İspanyol devi Barcelona karşılaştı. Mücadelede 10 kişi kalan Barcelona, maçı 1-0 kazanmayı başardı.
Barcelona'ya deplasmanda galibiyeti getiren golü 61. dakikada Raphinha kaydetti.
Katalan ekibinde defans oyuncusu Pau Cubarsi, 22. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Barcelona maçı uzun süre eksik götürmesine rağmen galibiyete ulaşmayı başardı.
Katalan ekibinde defans oyuncusu Pau Cubarsi, 22. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Barcelona maçı uzun süre eksik götürmesine rağmen galibiyete ulaşmayı başardı.