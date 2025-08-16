Habertürk
        Haberler Spor Futbol İngiltere Liverpool: 4 - Bournemouth: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Liverpool: 4 - Bournemouth: 2 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Lig'in açılış maçında Liverpool sahasında Bournemouth'u konuk eti. 6 golün çıktığı mücadeleyi ev sahibi ekip 4-2 kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2025 - 00:41 Güncelleme: 16.08.2025 - 00:41
        Gol düellosunda kazanan Liverpool!
        İngiltere Premier Lig'de son şampiyon Liverpool, sezonun açılış maçında konuk ettiği Bournemouth'u 4-2 mağlup etti.

        Liverpool, 37. dakikada yeni transfer Ekitike'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatırken 49. dakikada Gakpo, farkı ikiye çıkardı.

        Bournemouth, 64 ve 76. dakikalarda Semenyo'nun golleriyle eşitliği yakalasa da Liverpool, 88. dakikada Chiesa ve 90+4'te Muhammed Salah'ın golleriyle 4-2 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

        Öte yandan, Semenyo'nun bir taraftarın ırkçı hakaretine uğradığının bildirilmesinin ardından hakem Anthony Taylor, 29. dakikada Liverpool'un kullandığı korner atışında oyunu durdurdu. Hakem, ardından saha kenarında iki teknik direktörle görüştü. Maç, 4 dakika sonra kaldığı yerden devam etti.

