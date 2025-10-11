Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Edebiyat Livaneli'yle 'Bekle Beni' söyleşisi

        Livaneli'yle 'Bekle Beni' söyleşisi

        Zülfü Livaneli yeni kitabı Bekle Beni vesileyle Pera Müzesi'nde moderatörlüğünü Pınar Sabancı'nın üstlendiği söyleşide okurlarıyla bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2025 - 10:31 Güncelleme: 11.10.2025 - 10:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Livaneli'yle 'Bekle Beni' söyleşisi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zülfü Livaneli’nin Can Yayınları etiketiyle yayımlanan yeni kitabı Bekle Beni, büyük ilgi görerek kısa sürede ikinci baskıya girdi. Livaneli bu vesileyle okurlarıyla bir araya geldi. Moderatörlüğünü Pınar Sabancı’nın üstlendiği, Pera Müzesi’nde düzenlenen söyleşide; yazarlık hayatı, kitapları ve edebiyat üzerine okurlarla keyifli bir sohbet gerçekleştiren Zülfü Livaneli, Bekle Beni’yi üç yıl aradan sonra yazdığını belirtti:

        "Roman, bir kuşağın yaşamak zorunda kaldığı acı olayları ve ortak hikâyeleri anlatıyor. Bekle Beni, tarihsel ve sosyolojik bir gözlemle birlikte, edebiyatın olmazsa olmazı, insan psikolojisine eğiliyor, hapistekilere ve ailelerine, kadınlara ve erkeklere ulaşmaya çalışıyor. Roman, fırtınalar içinde yitip giden arkadaşlarımıza bir saygı duruşu olarak algılanmalı. Pasif değil aktif bir umuttan yanayım, bir gün her şey daha güzel olur diye beklemek yerine onun güzel olması için mücadele etmek gerektiğine inanıyorum. Bu açıdan da Türkiye'deki aydınlık kuşakların geleceğimizi aydınlatacağına eminim.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Zülfü Livaneli
        #Can Yayınları
        #Bekle Beni
        #Pera Müzesi
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hazineye ait araziyi satma vaadi... 80 milyon TL'lik vurgun!
        Hazineye ait araziyi satma vaadi... 80 milyon TL'lik vurgun!
        'Don Vito' lakaplı baron yurda getirildi!
        'Don Vito' lakaplı baron yurda getirildi!
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Trump: Herkes savaştan yoruldu
        Trump: Herkes savaştan yoruldu
        Sofya'da sonu zafer olsun!
        Sofya'da sonu zafer olsun!
        Fiyat etiketlerinde yeni dönem
        Fiyat etiketlerinde yeni dönem
        Kampanyası yüzde 90'a ulaşan SMA'lı Esma için kritik günler
        Kampanyası yüzde 90'a ulaşan SMA'lı Esma için kritik günler
        İki işte çalışanın emekli aylığı artar
        İki işte çalışanın emekli aylığı artar
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 6 kent için "sarı" alarm! 4 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 6 kent için "sarı" alarm! 4 bölgede sağanak!
        Arkadaşının boğazını kesen katil gerekçesini açıkladı!
        Arkadaşının boğazını kesen katil gerekçesini açıkladı!
        Başsavcılıktan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talebi
        Başsavcılıktan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talebi
        "İşte bu bizim hikâyemiz"
        "İşte bu bizim hikâyemiz"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Saç dökülmesine bu yöntemlerle dur deyin!
        Saç dökülmesine bu yöntemlerle dur deyin!
        At izi ele verdi!
        At izi ele verdi!
        Kışın şifa deposu
        Kışın şifa deposu
        Trump duyurdu: Çin'e yüzde 100 vergi
        Trump duyurdu: Çin'e yüzde 100 vergi
        Hamas ve Filistinli gruplardan açıklama
        Hamas ve Filistinli gruplardan açıklama
        Baklava kutusunda 110 bin avro rüşvetin detayı... "Boşluğuma geldi!"
        Baklava kutusunda 110 bin avro rüşvetin detayı... "Boşluğuma geldi!"
        Adidas'a 402.3 milyon TL 'rekabet' cezası
        Adidas'a 402.3 milyon TL 'rekabet' cezası
        Habertürk Anasayfa