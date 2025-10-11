Livaneli'yle 'Bekle Beni' söyleşisi

Zülfü Livaneli’nin Can Yayınları etiketiyle yayımlanan yeni kitabı Bekle Beni, büyük ilgi görerek kısa sürede ikinci baskıya girdi. Livaneli bu vesileyle okurlarıyla bir araya geldi. Moderatörlüğünü Pınar Sabancı’nın üstlendiği, Pera Müzesi’nde düzenlenen söyleşide; yazarlık hayatı, kitapları ve edebiyat üzerine okurlarla keyifli bir sohbet gerçekleştiren Zülfü Livaneli, Bekle Beni’yi üç yıl aradan sonra yazdığını belirtti:

"Roman, bir kuşağın yaşamak zorunda kaldığı acı olayları ve ortak hikâyeleri anlatıyor. Bekle Beni, tarihsel ve sosyolojik bir gözlemle birlikte, edebiyatın olmazsa olmazı, insan psikolojisine eğiliyor, hapistekilere ve ailelerine, kadınlara ve erkeklere ulaşmaya çalışıyor. Roman, fırtınalar içinde yitip giden arkadaşlarımıza bir saygı duruşu olarak algılanmalı. Pasif değil aktif bir umuttan yanayım, bir gün her şey daha güzel olur diye beklemek yerine onun güzel olması için mücadele etmek gerektiğine inanıyorum. Bu açıdan da Türkiye'deki aydınlık kuşakların geleceğimizi aydınlatacağına eminim.”