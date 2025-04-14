Liselerde atamalara tepkiler sürüyor

İstanbul Valiliği bugün, bazı okullardaki 'öğretmenlerin açığa alındığı, kadrolu öğretmenlerin okullarından kovulduğu ve mağdur edildiği' iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

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Öğretmen atamaları ve proje okullarıyla ilgili yapılan açıklamada, "İstanbul'da tek bir öğretmen açığa alınmamıştır. Yaşanan süreç, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Program ve Proje Uygulayan Okullarda görev süreleri dolan öğretmenlerimizin bir kısmının yeniden tayin edilme ve atama sürecidir" ifadeleri kullanıldı.

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Bugün de İzmir Atatürk Lisesi, Nişantaşı Anadolu Lisesi, Ankara Betül Can Anadolu Lisesi ve Vefa Lisesi gibi bazı proje okullarda, öğrenciler atamalara tepki gösterip derse girmedi. Öğrenciler, okul bahçesinde oturma eylemi gerçekleştirdi.

Öte yandan benzer bir eylem de 59 öğretmenin 39'unun nakledileceği Ankara'daki Gazi Anadolu Lisesi'nde gerçekleşti. Okulun öğrencileri ve mezunları da kararı protesto etti.

Bir diğer okul olan Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi'nde de 33 öğretmenin kadro dışı kaldığı iddiasının ardından öğrenciler okul bahçesinde tepkilerini dile getirdi.

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